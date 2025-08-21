WoW MoP : Quelles montures peut-on récupérer dans les Sacoches de chance astrale en P1 ?

Découvrez le potentiel contenu des Sacoches de chance astrale des donjons célestes des Caveaux Mogu'shan en P1 de WoW Classic MoP.
Les donjons célestes
sont disponibles sur les serveurs de WoW Classic
MoP depuis le 12 août 2025, et les joueurs peuvent ainsi obtenir dans un premier temps de l'équipement iLvl 476 du raid des Caveaux Mogu'shan. Ceux qui ont la chance de ne plus avoir besoin de pièces de niveau peuvent s'offrir des Sacoches de chance astrale
, et espérer remporter des montures
ou des mascottes
.
Quelles montures et mascottes sont disponibles dans les Sacoches de chance astrale des donjons célestes (Caveaux Mogu'shan) ?
En échange de 10 Fragment de pierre vénérable
, il est possible d'acheter une Sacoche de chance astrale
auprès de l'Avatar des Astres vénérables sur les serveurs de WoW MoP
. Le plus souvent, vous recevrez de l'or et des breloques de bonne fortune inférieure, mais si la chance est de votre côté, vous pourriez obtenir des montures
et des mascottes
.
La liste de ces cosmétiques pour les donjons célestes offrant l'équipement associé au raid des Caveaux Mogu'shan est à présent connue, et contrairement à certaines rumeurs, il n'est pas possible de récupérer des montures telles que les Cendres d'Alar ou le Tigre zulien. Néanmoins, les sacoches peuvent contenir des modèles intéressants, mais liés à la Pandarie.Montures
Mascottes
Notez que la liste des montures et mascottes obtenables avec les Sacoches de chance astrale
devrait s'allonger au fur et à mesure de l'extension. Celle présentée ici concerne uniquement les donjons célestes liés aux Caveaux Mogu'shan.
Enfin, il apparaît qu'il n'est pas possible d'acquérir deux fois une même monture, au contraire des mascottes. Cela signifie que plus vous en récoltez, plus vos chances de mettre la main sur la très convoitée Grue de monte astrale augmentent.
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