WoW MoP : Quelles montures peut-on récupérer dans les Sacoches de chance astrale en P1 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 août 2025 à 12h19
Découvrez le potentiel contenu des Sacoches de chance astrale des donjons célestes des Caveaux Mogu'shan en P1 de WoW Classic MoP.
WoW MoP : Quelles montures peut-on récupérer dans les Sacoches de chance astrale en P1 ?
Les donjons célestes sont disponibles sur les serveurs de WoW Classic MoP depuis le 12 août 2025, et les joueurs peuvent ainsi obtenir dans un premier temps de l'équipement iLvl 476 du raid des Caveaux Mogu'shan. Ceux qui ont la chance de ne plus avoir besoin de pièces de niveau peuvent s'offrir des Sacoches de chance astrale, et espérer remporter des montures ou des mascottes.

Quelles montures et mascottes sont disponibles dans les Sacoches de chance astrale des donjons célestes (Caveaux Mogu'shan) ?

En échange de 10 Fragment de pierre vénérable, il est possible d'acheter une Sacoche de chance astrale auprès de l'Avatar des Astres vénérables sur les serveurs de WoW MoP. Le plus souvent, vous recevrez de l'or et des breloques de bonne fortune inférieure, mais si la chance est de votre côté, vous pourriez obtenir des montures et des mascottes.

grue-monte-astrale
La liste de ces cosmétiques pour les donjons célestes offrant l'équipement associé au raid des Caveaux Mogu'shan est à présent connue, et contrairement à certaines rumeurs, il n'est pas possible de récupérer des montures telles que les Cendres d'Alar ou le Tigre zulien. Néanmoins, les sacoches peuvent contenir des modèles intéressants, mais liés à la Pandarie.

Montures
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Mascottes
Notez que la liste des montures et mascottes obtenables avec les Sacoches de chance astrale devrait s'allonger au fur et à mesure de l'extension. Celle présentée ici concerne uniquement les donjons célestes liés aux Caveaux Mogu'shan. 

Enfin, il apparaît qu'il n'est pas possible d'acquérir deux fois une même monture, au contraire des mascottes. Cela signifie que plus vous en récoltez, plus vos chances de mettre la main sur la très convoitée Grue de monte astrale augmentent.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (0)