WoW MoP : Les donjons célestes, comment fonctionnent ces instances et que peut-on obtenir ?

Retrouvez des informations relatives au fonctionnement des donjons célestes, l'une des nouveautés de WoW Classic MoP, dans cet article.
Les donjons célestes sont arrivés avec une journée d'avance sur les serveurs européens de WoW Classic
MoP, si bien que les joueurs les parcourent depuis le 12 juillet 2025. Ces instances sont à prioriser pour s'équiper du mieux possible, et sont également plus amusantes que les héroïques en raison des bénédictions proposées et des mécaniques supplémentaires. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ici ce qu'il faut savoir à propos des donjons des astres vénérables.
Que sont les donjons des astres vénérables sur WoW Classic MoP ?
Puisqu'il n'y a pas d'outil LFR sur WoW Classic MoP
, Blizzard permet aux joueurs de récupérer l'équipement de raid par le biais des donjons célestes
, en y récoltant des Fragment de pierre vénérable
, une nouvelle monnaie. Concrètement, il s'agit des instances de l'extension, comportant des mécaniques supplémentaires en lien avec le raid de la phase. En P1, vous devrez par exemple vous accommoder de tornades qui nuisent à vos déplacements. Les donjons des astres vénérables
offrent également la possibilité de ramasser des Cachet de sagesse
et des Cachet de puissance
, des composants particuliers exigés par la première étape de la quête légendaire. Le dernier boss laissera également tomber une pièce épique, pouvant être acquise contre des Fragments de pierre vénérable.
Quelle bénédiction choisir ?
Selon votre rôle, vous devrez interagir avec l'un des 4 Augustes célestes au début de chaque donjon pour recevoir une bénédiction majeure :
Comme sur Cataclysm, vous disposerez d'un anneau permettant de les réinvoquer si besoin plus tard dans l'instance, afin de récupérer le buff si vous le perdez.
Quel faire avec ses Fragments de pierre vénérable ?
La monnaie des Fragments de pierre vénérable vous servira à obtenir de l'équipement
auprès de l'Avatar des Astres vénérables
, localisé au Sanctuaire des Deux-Lunes ou au Sanctuaire des Sept Étoiles.
En P1, juste après le lancement des Caveaux Mogu'shan, vous pouvez ainsi récupérer des pièces du raid iLvl 476. Qui plus est, si vous n'avez besoin d'aucune des pièces proposées, il est toujours possible de recevoir une Sacoche de chance astrale
pour 10 Fragments, pouvant contenir des montures inédites, des mascottes, et même la Grue de monte astrale, normalement acquise en complétant le haut-fait Brave âme astrale de Pandarie
.
Combien de Fragments de pierre vénérable peut-on obtenir ?
Au contraire des points de vaillance, il n'existe pas de limite hebdomadaire concernant les Fragments de pierre vénérable, vous pouvez donc en farmer autant que vous le souhaitez, en veillant cependant à les dépenser avant d'atteindre le plafond.
|Activité
|Nombre de fragments
|Quête journalière
|3
|Premier donjon céleste du jour
|4
|Brasserie Brune d'Orage
|9
|Temple du Serpent de Jade
|11
|Monastère des Pandashan
|11
|Scholomance
|13
|Porte du Soleil couchant
|11
|Palais Mogu'shan
|9
|Salles écarlates
|9
|Monastère écarlate
|9
|Siège du temple de Niuzao
|11
Notez qu'une quête journalière pour les donjons célestes
est disponible et se récupère dans la capitale de votre faction en Pandarie. Parcourir ces instances offre aussi des points de vaillance
, alors préparez-vous à en faire votre priorité et à ne plus mettre les pieds dans les donjons héroïques.
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