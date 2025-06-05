WoW MoP : Quel est le niveau maximal ?

Retrouvez des informations relatives au niveau maximal sur WoW MoP dans cet article (personnage et métiers).
La sortie de WoW Classic
Mists of Pandaria approche puisque la Pandarie ouvrira officiellement ses portes aux aventuriers de l'Alliance et de la Horde le 22 juillet 2025, et les joueurs devront une nouvelle fois vivre l'expérience de la montée en niveau.
Quel est le niveau maximal sur WoW MoP ?
Après avoir atteint le niveau 85 sur Cataclysm Classic, les joueurs de MoP
auront 5 niveaux de plus à compléter pour accèder au niveau maximal de 90
. Pour optimiser votre parcours de montée en niveau, nous vous recommandons de commencer votre périple dans la Forêt de Jade, puis de choisir ensuite la zone qui vous convient le plus entre la Vallée des Quatre vents, les Étendues sauvages de Krasarang ou le Sommet de Kun-Lai. Vous pourrez terminer votre pexing dans les Steppes de Tanglong puis dans les Terres de l'Angoisse.
Quel est le niveau maximal des métiers sur WoW MoP ?
Comme à chaque extension, les professions pourront être améliorées, et désormais, le niveau maximal pour chaque métier principal ou secondaire sera de 600
, soit 75 points de plus que sur Cataclysm Classic. En prévision de cela, nous vous recommandons d'atteindre le rang maximal de Cataclysm avant le lancement de Mists of Pandaria, d'autant que les prix des ressources nécessaires risquent de grimper dès la mise à jour de prélancement, au cours de la semaine du 2 juillet. Renseignez-vous également sur les meilleurs professions possible pour votre classe ; les casters auront par exemple tout intérêt, s'ils souhaitent s'optimiser au mieux, à devenir ingénieur et tailleur.
Pour bien vous préparer à la sortie de WoW Classic MoP
, Blizzard offre la possibilité à tous les joueurs de la Saison de la Découverte de récupérer gratuitement un sésame de niveau 85
, à utiliser dès le déploiement du prépatch. N'hésitez donc pas à prendre connaissance de toutes les combinaisons de race/classe possibles en Pandarie
pour choisir celle qui vous correspondra le plus.
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