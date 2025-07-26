WoW MoP : Que contient le cadeau du Bling-o-tron 4000 ?



le 26 juillet 2025 à 11h21 Publié par Amandine Paccou le 26 juillet 2025 à 11h21

Retrouvez des informations relatives aux butins à récupérer avec le Bling-o-tron 4000, le robot crafté par les ingénieurs sur WoW Classic MoP dans cet article.