WoW MoP : Que contient le cadeau du Bling-o-tron 4000 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juillet 2025 à 11h21
Retrouvez des informations relatives aux butins à récupérer avec le Bling-o-tron 4000, le robot crafté par les ingénieurs sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Que contient le cadeau du Bling-o-tron 4000 ?
Sur WoW Classic Mists of Pandaria, les ingénieurs ont la possibilité de crafter un étrange robot, le Bling-o-tron 4000 (Blingtron 4000). Même si les composants nécessaires à sa construction risquent de mettre à mal vos finances, particulièrement en début d'extension, il n'en demeure que ce jouet peut réserver de belles surprises. Dans cet article, nous vous listons les butins qu'est susceptible de lâcher le Bling-o-tron 4000.

Qu'est-ce que le Bling-o-tron 4000 sur Mists of Pandaria ?

Tous les ingénieurs de WoW MoP ont sans doute repéré rapidement qu'un craft inhabituel leur était proposé : celui du Bling-o-tron 4000. Il s'agit d'un jouet pouvant être utilisé toutes les 4 heures, faisant apparaître un robot avec lequel il suffit d'interagir pour recevoir un paquet cadeau. Notez toutefois que la quête octroyant le cadeau ne peut être complétée qu'une fois par jour.

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Il n'est possible d'en assembler uniquement un par compte, mais la bonne nouvelle repose sur le fait que tous les joueurs, même les non ingénieurs, peuvent récupérer le cadeau du Bling-o-tron 4000. 

Que contient le Paquet-cadeau du Bling-o-tron 4000 ?

La plupart du temps, le Paquet-cadeau du Bling-o-tron 4000 ne vous rapportera que des objets de qualité grise, des boissons alcoolisées, ou des consommables liés à l'ingénierie ou à l'alchimie, par exemple des potions de mana de maître ou une enclume thermique. Il sera également possible d'obtenir des pièces de transmogrification :
Les plus chanceux pourront néanmoins obtenir des butins de plus grande valeur comme un Esprit du feu des Granules d'harmonie voire un Orbe de mystère. Des gemmes de qualité bleue peuvent aussi être acquises par l'intermédiaire du Bling-o-tron 4000, ainsi que diverses mascottes :
Enfin, dans de très rares cas, le robot de WoW MoP peut vous procurer 4 montures :
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Le Bling-o-tron 4000 peut donc vous surprendre dans le bon sens, alors n'hésitez pas à crafter le vôtre pour faire plaisir à votre guilde en le posant en raid.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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