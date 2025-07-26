WoW MoP : Que contient le cadeau du Bling-o-tron 4000 ?

Retrouvez des informations relatives aux butins à récupérer avec le Bling-o-tron 4000, le robot crafté par les ingénieurs sur WoW Classic MoP dans cet article.
Sur WoW Classic
Mists of Pandaria, les ingénieurs ont la possibilité de crafter un étrange robot, le Bling-o-tron 4000 (Blingtron 4000). Même si les composants nécessaires à sa construction risquent de mettre à mal vos finances, particulièrement en début d'extension, il n'en demeure que ce jouet peut réserver de belles surprises. Dans cet article, nous vous listons les butins qu'est susceptible de lâcher le Bling-o-tron 4000.
Qu'est-ce que le Bling-o-tron 4000 sur Mists of Pandaria ?
Tous les ingénieurs
de WoW MoP
ont sans doute repéré rapidement qu'un craft inhabituel leur était proposé : celui du Bling-o-tron 4000
. Il s'agit d'un jouet pouvant être utilisé toutes les 4 heures
, faisant apparaître un robot avec lequel il suffit d'interagir pour recevoir un paquet cadeau
. Notez toutefois que la quête octroyant le cadeau ne peut être complétée qu'une fois par jour.
Il n'est possible d'en assembler uniquement un par compte, mais la bonne nouvelle repose sur le fait que tous les joueurs, même les non ingénieurs, peuvent récupérer le cadeau du Bling-o-tron 4000.
Que contient le Paquet-cadeau du Bling-o-tron 4000 ?
La plupart du temps, le Paquet-cadeau du Bling-o-tron 4000
ne vous rapportera que des objets de qualité grise
, des boissons alcoolisées
, ou des consommables liés à l'ingénierie ou à l'alchimie
, par exemple des potions de mana de maître ou une enclume thermique. Il sera également possible d'obtenir des pièces de transmogrification
:
Les plus chanceux pourront néanmoins obtenir des butins de plus grande valeur comme un Esprit du feu
des Granules d'harmonie
voire un Orbe de mystère
. Des gemmes de qualité bleue
peuvent aussi être acquises par l'intermédiaire du Bling-o-tron 4000
, ainsi que diverses mascottes
:
Enfin, dans de très rares cas, le robot de WoW MoP
peut vous procurer 4 montures
:
Le Bling-o-tron 4000 peut donc vous surprendre dans le bon sens, alors n'hésitez pas à crafter le vôtre pour faire plaisir à votre guilde en le posant en raid.
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