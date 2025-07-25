WoW MoP : Granule d'harmonie, comment obtenir ce composant en P1 ?

Retrouvez des indications pour récolter des Granules d'harmonie en P1 de WoW Classic Mists of Pandaria.
WoW Classic
MoP a été lancé en juillet 2025, et les joueurs ont fort à faire pour s'optimiser au mieux en prévision de la sortie du premier raid, les Caveaux Mogu'shan. Parmi les tâches à accomplir, l'étape de montée en niveau des métiers occupe tous les esprits, et la plupart des professions nécessitent de récupérer des Esprits de l'harmonie, un composant de crafting à assembler grâce à des Granules d'harmonie
.
À quoi servent les Esprits de l'harmonie ?
En Pandarie, l'Esprit de l'harmonie
est un composant rare utile à plusieurs professions,
notamment la couture, la forge, le travail du cuir ou encore l'ingénierie. Il s'agit aussi d'une monnaie d'échange pour acheter des patrons spécifiques. Le problème est qu'il est assez difficile d'acquérir des Granule d'harmonie
, qui permettent de former un Esprit de l'harmonie lorsque vous en avez récolté 10
. Chaque métier requiert d'en disposer, à l'instar des couturiers qui se doivent d'en obtenir un par jour pour confectionner un Chant d'harmonie
, ou des ingénieurs pour qui il faut en récupérer quelques-uns pour atteindre le niveau 600 de compétence sans se ruiner.
Où trouver des Granules d'harmonie ?
Chaque créature de WoW MoP est susceptible de laisser tomber un Granule d'harmonie
, mais vos chances d'en récolter sont plus élevées si celles que vous éliminez sont de niveau 90. Même en farmant des mobs 90, le taux de drop demeure assez bas, c'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer de l'AOE farm. Plusieurs emplacements peuvent faire l'affaire, comme dans la Vallée des Quatre Vents ou dans les Terres de l'angoisse.
Vous pouvez également en recevoir en donjon héroïque, ainsi que par l'intermédiaire de votre jardin,
au Sunsong Ranch
dans la Vallée des Quatre Vents. Cependant, pour avoir recours à cette méthode, il est obligatoire d'avoir atteint le palier Révéré avec les Laboureurs, pour planter des Graine de carillonnette
.
Il est désormais aussi possible d'obtenir des Granules d'harmonie en échange de points de conquête ou d'honneur,
depuis le 31 juillet 2025.
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