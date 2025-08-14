WoW MoP : Où pêcher les différents poissons en Pandarie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 août 2025 à 14h20
Retrouvez des informations relatives à la localisation des poissons de Pandarie sur WoW Classic MoP dans cet article, et validez sans difficulté le haut-fait Pêcheur en Pandarie.
WoW MoP : Où pêcher les différents poissons en Pandarie ?
Si vous êtes à la fois accro à la pêche et à la validation de hauts-faits sur WoW Classic MoP, alors vous avez sans doute l'objectif de compléter Pêcheur en Pandarie. Pour ce faire, il est essentiel savoir ou attraper chaque espèce, et pour vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ici où pêcher les poissons de Pandarie.

Où trouver les poissons de Pandarie sur WoW MoP ?

La Pandarie est un continent où l'on aime bien manger, si bien que les activités de cuisine et de pêche tiennent une place prépondérante sur les serveurs de WoW Classic MoP. Pour valider le haut-fait Pêcheur en Pandarie et parfaire ainsi ses connaissances dans ce métier secondaire, il est nécessaire de pêcher au moins une fois chaque espèce de poissons. Voici où les trouver :

Dans les eaux douces :

Dans les eaux de mer :
Partout en Pandarie → Carpe dorée

localisation-poissons-mop
Pour en savoir plus sur la pêche sur WoW MoP, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment devenir le meilleur ami de Nat Pagle, ou comment attraper deux poissons à la fois.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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