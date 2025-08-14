WoW MoP : Où pêcher les différents poissons en Pandarie ?

Retrouvez des informations relatives à la localisation des poissons de Pandarie sur WoW Classic MoP dans cet article, et validez sans difficulté le haut-fait Pêcheur en Pandarie.
Si vous êtes à la fois accro à la pêche et à la validation de hauts-faits sur WoW Classic
MoP, alors vous avez sans doute l'objectif de compléter Pêcheur en Pandarie
. Pour ce faire, il est essentiel savoir ou attraper chaque espèce, et pour vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ici où pêcher les poissons de Pandarie.
Où trouver les poissons de Pandarie sur WoW MoP ?
La Pandarie est un continent où l'on aime bien manger, si bien que les activités de cuisine et de pêche tiennent une place prépondérante sur les serveurs de WoW Classic MoP
. Pour valider le haut-fait Pêcheur en Pandarie
et parfaire ainsi ses connaissances dans ce métier secondaire, il est nécessaire de pêcher au moins une fois chaque espèce de poissons.
Voici où les trouver :Dans les eaux douces :
Dans les eaux de mer :
Partout en Pandarie
- Saumon empereur → Vallée des Quatre vents, Val de l'Éternel printemps, Étendues sauvages de Krasarang, Steppes de Tanglong, et Île du Temps figé.
- Dipneuste de jade → Forêt de Jade (principalement), Vallée des Quatre Vents
- Poisson-spatule de Krasarang → Vallée des Quatre vents, Étendues sauvages de Krasarang, Val de l'Éternel printemps, et Île du Temps figé.
- Mandarin ventre-rouge → Val de l'Éternel printemps et Steppes de Tanglong.
Poisson-hérisson alpha → Quête journalière, Sommet de Kun-Lai, Terres de l'Angoisse, et Steppes de Tanglong.
- Gourami tigre volant → Quête journalière, La forêt de Jade, Étendues sauvages de Krasarang, Vallée des Quatre vents, L'escalier Dérobé, Sommet de Kun-Lai, Val de l'Éternel printemps, Steppes de Tanglong et Île du Temps figé.
- Danio joyau → Val de l'Éternel printemps et Île du Temps figé.
- Gourami tigre → L'escalier Dérobé et le Sommet de Kun-Lai
→ Carpe dorée
Pour en savoir plus sur la pêche sur WoW MoP
, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment devenir le meilleur ami de Nat Pagle
, ou comment attraper deux poissons à la fois
.
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