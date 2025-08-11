WoW MoP : Comment devenir meilleur ami avec Nat Pagle ?

Retrouvez la marche à suivre pour devenir le meilleur ami du pêcheur Nat Pagle sur WoW Classic MoP dans cet article.
Si la montée des rangs de réputation avec la faction des Hameçonneurs, les pêcheurs de Pandarie, est un jeu d'enfant sur WoW Classic
MoP, il n'en va pas de même pour celle concernant le pêcheur le plus célèbre du MMORPG, Nat Pagle. En effet, être bien vu de ce dernier nécessite assiduité et patience, et pour vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment devenir le meilleur ami de Nat Pagle.
Quelle méthode adopter pour devenir meilleur ami avec le pêcheur Nat Pagle sur WoW MoP ?
La pêche fait partie du quotidien des Pandarens, et sans surprise, les joueurs retrouvent sur leur continent le célèbre Nat Pagle
, un PNJ ayant fait sa première apparition sur le jeu dès Vanilla. À présent, il est possible d'entretenir une véritable relation d'amitié avec lui, pour récupérer le Siège de pêche de Nat
et le Journal de pêche de Nat
(Meilleur ami), mais aussi le Chapeau de Nat
(Bon ami).
Il n'existe qu'un seul moyen de monter sa réputation avec Nat Pagle, et il consiste à pêcher chaque jour des poissons spéciaux en Pandarie, permettant chacun de lancer une quête quotidienne
:
Chaque passage de rang de réputation avec Nat Pagle requiert 8 400 points.
- Etranger (Stranger) : de 0 à 8 400
- Pote (Pal) : de 8 400 à 16 800.
- Copain (Buddy) : de 16 800 à 25 200.
- Ami (Friend) : de 25 200 à 33 600.
- Bon ami (Good Friend) : 33 600 à 42 000.
- Meilleur ami (Best Friend) : 42 000 à 42 999
Sans compter les bonus raciaux ou les avantages de guilde, chaque remise de quête vous octroiera 500 points de réputation. Pour attendre 42 000, vous aurez donc besoin de pêcher les 3 poissons pendant 28 jours dans le pire des cas.
À titre comparatif, les humains guildés reçoivent 720 points par remise, soit 20 jours d'assiduité.
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