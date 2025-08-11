WoW MoP : Comment devenir meilleur ami avec Nat Pagle ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 août 2025 à 18h44
Retrouvez la marche à suivre pour devenir le meilleur ami du pêcheur Nat Pagle sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Comment devenir meilleur ami avec Nat Pagle ?
Si la montée des rangs de réputation avec la faction des Hameçonneurs, les pêcheurs de Pandarie, est un jeu d'enfant sur WoW Classic MoP, il n'en va pas de même pour celle concernant le pêcheur le plus célèbre du MMORPG, Nat Pagle. En effet, être bien vu de ce dernier nécessite assiduité et patience, et pour vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment devenir le meilleur ami de Nat Pagle.

Quelle méthode adopter pour devenir meilleur ami avec le pêcheur Nat Pagle sur WoW MoP ?

La pêche fait partie du quotidien des Pandarens, et sans surprise, les joueurs retrouvent sur leur continent le célèbre Nat Pagle, un PNJ ayant fait sa première apparition sur le jeu dès Vanilla. À présent, il est possible d'entretenir une véritable relation d'amitié avec lui, pour récupérer le Siège de pêche de Nat et le Journal de pêche de Nat (Meilleur ami), mais aussi le Chapeau de Nat (Bon ami). 

Il n'existe qu'un seul moyen de monter sa réputation avec Nat Pagle, et il consiste à pêcher chaque jour des poissons spéciaux en Pandarie, permettant chacun de lancer une quête quotidienne :
nat-pagle-best-friend
Chaque passage de rang de réputation avec Nat Pagle requiert 8 400 points.
  • Etranger (Stranger) : de 0 à 8 400
  • Pote (Pal) : de 8 400 à 16 800.
  • Copain (Buddy) : de 16 800 à 25 200.
  • Ami (Friend) : de 25 200 à 33 600.
  • Bon ami (Good Friend) : 33 600 à 42 000.
  • Meilleur ami (Best Friend) : 42 000 à 42 999
Sans compter les bonus raciaux ou les avantages de guilde, chaque remise de quête vous octroiera 500 points de réputation. Pour attendre 42 000, vous aurez donc besoin de pêcher les 3 poissons pendant 28 jours dans le pire des cas. À titre comparatif, les humains guildés reçoivent 720 points par remise, soit 20 jours d'assiduité.

nat-pagle-meilleur-ami-wow-mop

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Si vous aspirez à devenir un pêcheur de haut niveau sur WoW Classic MoP, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment obtenir deux poissons en un seul coup de canne à pêche
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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