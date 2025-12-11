WoW MoP : Où échanger son T15 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 décembre 2025 à 10h49
La phase 3 de WoW Classic MoP est disponible depuis décembre 2025, amenant le raid du Trône du tonnerre et du palier T15. Retrouvez des indications relatives à l'obtention des ensembles T15 dans cet article.
WoW MoP : Où échanger son T15 ?
Le raid du Trône du tonnerre ouvre ses portes sur WoW Classic Mists of Pandaria le vendredi 12 décembre à minuit en France, et donne ainsi accès à de l'équipement meilleur que celui des phases précédentes. En effet, le T15 est désormais accessible, et nous vous indiquons où le récupérer dans cet article.

Comment obtenir du T15 sur WoW Classic MoP ?

Sur WoW, les échanges de jetons d'ensemble contre les pièces d'équipement se font la plupart du temps en interagissant avec des PNJ spécifiques, et le T15 ne fait pas exception sur Mists of Pandaria. Une fois le token récupéré dans le raid du Trône du tonnerre, en donjon céleste, ou sur un boss mondial, vous devrez vous rendre dans la zone de l'Île du tonnerre pour vous adresser à l'intendant de l'Assaut des Pandashan Teng of the Flying Daggers

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Il est situé aux coordonnées 51, 46, à l'intérieur d'une petite grotte abritée par une cascade, et subissant les attaques répétées de créatures hostiles. 

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Il n'est pas nécessaire de terminer les quêtes de la campagne pour qu'il accepte d'échanger votre T15, mais dans un souci de confort, vous avez tout intérêt à aller dans un premier temps dans les Steppes de Tanglong pour compléter la quête The Storm Gathers, disponible pas l'intermédiaire de la Capitaine des éclaireurs Elsia

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En vous adressant à Teng, vous pourrez en outre acquérir des pièces épiques iLvl 522 contre des points de vaillance, tandis que les dernières pages de ses offres sont consacrées aux ensembles T15 propres à votre classe. 

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Le T15 peut aussi être obtenu de la même façon que le T14, dans les Steppes de Tanglong, au temple de Niuzao, en interagissant avec le Commandant Cœur de Buffle, l'Intendante des emblèmes de vaillance, aux coordonnées 37.8, 64.6. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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