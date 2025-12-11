WoW MoP : Où échanger son T15 ?



le 11 décembre 2025 à 10h49 Publié par Amandine Paccou le 11 décembre 2025 à 10h49

La phase 3 de WoW Classic MoP est disponible depuis décembre 2025, amenant le raid du Trône du tonnerre et du palier T15. Retrouvez des indications relatives à l'obtention des ensembles T15 dans cet article.