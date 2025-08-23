WoW MoP : Où échanger son T14 ?

Retrouvez la localisation du vendeur des ensembles T14 sur WoW Classic MoP dans cet article.
Le raid du Cœur de la Peur a été lancé en août 2025 sur les serveurs de WoW Classic
Mists of Pandaria, et les joueurs peuvent y récupérer des parties de leur ensemble T14. La terrasse Printanière, qui sortira en septembre prochain, amènera la possibilité d'acquérir d'autres pièces, et il sera aussi possible d'en ramasser sur les boss mondiaux dès le 27 août. Or, pour pouvoir les porter et gagner en puissance, encore faut-il savoir où échanger son T14.
Où échanger les jetons T14 sur WoW Classic MoP ?
Les ensembles de classe sont souvent les pièces à privilégier pour son équipement, et le T14
ne déroge pas à cette règle. Sur WoW Classic MoP
, ces sets se récupèrent en phase 1 dans les raids du Cœur de la Peur et de la terrasse Printanière, ainsi que sur les boss mondiaux. Pour échanger votre jeton T14, vous devez vous rendre dans les Steppes de Tanglong, au temple de Niuzao pour vous adresser au Commandant Cœur de Buffle,
l'Intendante des emblèmes de vaillance, aux coordonnées 37.8, 64.6.
Ce PNJ se trouvera juste à côté de celui permettant de dépenser vos points de justice.
Vous devrez faire défiler plusieurs pages avant d'atteindre celles consacrées au T14
, et comme sur Cataclysm, vous retrouverez les différentes versions des ensembles (donjons célestes, mode normal, mode héroïque).
Enfin, si vous vous posiez la question, nous tenions également à vous rappeler quelles sont les classes partageant le même jeton que vous :
- Paladin, Prêtre, Démoniste
- Mage, Voleur, Chevalier de la Mort, Druide
- Guerrier, Chasseur, Chaman, Moine
Pour plus d'informations au sujet de ces ensembles d'équipement, nous vous invitons à consulter la liste des bonus des sets T14 pour toutes les classes et spécialisations dans notre article.
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