WoW MoP : Les bonus d'ensemble T14 pour toutes les classes, les détails

Retrouvez les effets des ensembles T14 pour chaque classe et spécialisation sur WoW Classic MoP dans cet article.
Depuis l'ouverture du raid du Cœur de la Peur sur les serveurs de WoW Classic MoP en août 2025, les joueurs peuvent commencer à récupérer quelques parties de leur ensemble T14, qui se complétera plus tard avec le lancement de la terrasse Printanière. Pour savoir ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter les détails des bonus de sets T14 pour toutes les classes et spécialisations ci-dessous.
Bonus des sets T14 de WoW Classic MoP
Chevalier de la mort
Tank
(2) Réduit le temps de recharge de votre technique Sang vampirique de 20 s.
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