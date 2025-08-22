WoW MoP : Les bonus d'ensemble T14 pour toutes les classes, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 août 2025 à 13h29
Retrouvez les effets des ensembles T14 pour chaque classe et spécialisation sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Les bonus d'ensemble T14 pour toutes les classes, les détails
Depuis l'ouverture du raid du Cœur de la Peur sur les serveurs de WoW Classic MoP en août 2025, les joueurs peuvent commencer à récupérer quelques parties de leur ensemble T14, qui se complétera plus tard avec le lancement de la terrasse Printanière. Pour savoir ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter les détails des bonus de sets T14 pour toutes les classes et spécialisations ci-dessous.

Bonus des sets T14 de WoW Classic MoP

Chevalier de la mort

Tank
  • (2) Réduit le temps de recharge de votre technique Sang vampirique de 20 s.
  • (4) Augmente les soins prodigués par votre Frappe de mort de 10 %.
DPS

Druide

Équilibre
Farouche
  • (2) Set : Vos techniques Lambeau et Mutilation (félin) infligent 5% de dégâts supplémentaires.
  • (4) Set : Augmente la durée de votre Déchirure de 4 s.
Gardien
Restoration 

Chasseur

Mage

Moine

Tank
  • (2) Augmente les chances d'esquiver conférées par votre technique Infusion insaisissable de 5 %.
  • (4) Augmente les dégâts absorbés par votre technique Garde de 20 %.
Heal
DPS
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Paladin

Heal
  • (2) Réduit le coût en mana de votre sort Radiance sacrée de 10 %.
  • (4) Réduit le temps de recharge de votre technique Horion sacré de 1 s.
Tank
DPS
  • (2) Augmente les dégâts infligés par votre technique Verdict du templier de 15 %.
  • (4) Vos Sceaux et Jugements infligent 10 % de dégâts supplémentaires.

Prêtre

Heal
  • (2) Set : Réduit le coût en mana de votre sort Soins rapides de 20 %.
  • (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre sort Pénitence de 1 s et celui de votre sort Cercle de soins de 4 s.
DPS

Voleur

Chaman

Élémentaire
Amélioration
  • (2) Augmente les dégâts infligés par votre technique Fouet de lave de 15 %.
  • (4) Augmente le bonus aux chances de coup critique de votre technique Frappe-tempête de 15 % supplémentaires.
Restoration 

Démoniste

Guerrier

DPS
  • (2) Augmente les dégâts infligés par votre technique Frappe mortelle de 25 % et ceux infligés par votre technique Sanguinaire de 25 %.
  • (4) Réduit le temps de recharge de votre technique Témérité de 90 s.
Tank
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (1)

Avatar
Nellytornado (invité) Le 22/08/2025 à 13:39

Merci !