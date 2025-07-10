WoW MoP : Les scénarios et le mode défi ont été présentés par Blizzard

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
- Une bière foudroyante (surplomb Patte-du-Tonnerre dans la forêt de Jade) : aidez la maître brasseuse Blanche à concocter son chef-d'œuvre, la bière détonante. Rejoignez-la dans sa quête de l'ingrédient secret de son brassage, situé sur le plus haut pic de la forêt de Jade.
- Arène de l'Annihilation (temple du Tigre blanc au sommet de Kun-Lai) : faites la preuve de votre vaillance en combat en affrontant une série d'adversaires de plus en plus habiles dans une arène de gladiateurs. Démontrez votre talent et votre esprit d'équipe en triomphant de toute opposition pour remporter la victoire.
- Festival de Brasse-Lune (Binan au sommet de Kun-Lai) : défendez le village face à la menace des fées et des esprits de la forêt de Jade.
- Crypte des Rois oubliés (val de l'Éternel printemps) : aventurez-vous dans le val de l'Éternel printemps pour démasquer et vaincre d'antiques forces malveillantes tapies dans la crypte.
- Pierre-Verte (Pierre-Verte dans la forêt de Jade) : défendez le village face à la menace de Hozen en maraude dans la forêt de Jade.
- La chute de Theramore (Theramore dans le marécage d'Âprefange) : assistez à la désolation provoquée par la bombe de mana à Theramore et découvrez-en les retombées. Disponible en tant qu'expériences séparées pour la Horde et l'Alliance.
- Unga Ingou (Unga Ingou dans les étendues sauvages de Krasarang) : mettez fin au règne chaotique des facétieux singes pirates.
Tous les donjons de Mists of Pandaria proposeront des versions du mode défi :
- Échelonnage de l'équipement : les caractéristiques de votre équipement seront adaptées à la baisse afin d'atteindre un niveau d'objets uniforme, pour privilégier la stratégie et le jeu plutôt que la force brute.
- Tentatives chronométrées : terminez les défis le plus rapidement possible pour remporter des médailles de bronze, d'argent ou d'or en fonction de votre temps.
- Classements : mesurez la puissance de votre groupe à d'autres adversaires de votre royaume et d'autres régions.
- Récompenses exclusives : de nombreux prix seront décernés aux braves qui oseront relever ces défis, notamment des ensembles de transmogrification uniques, des montures, des titres et plus.
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