WoW MoP : Les scénarios et le mode défi ont été présentés par Blizzard

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juillet 2025 à 10h45
Blizzard a partagé des informations relatives au mode défi et aux scénarios sur WoW Classic MoP.
WoW MoP : Les scénarios et le mode défi ont été présentés par Blizzard
Le continent de la Pandarie ouvrira ses portes sur WoW Classic MoP le 22 juillet 2025, et les joueurs pourront dès lors participer à davantage de scénarios, mais aussi découvrir le mode défi. Quelques jours avant cette sortie, Blizzard a présenté officiellement ce que vous réservent ces modes de jeu.

De nouveaux scénarios arrivent avec WoW MoP

Au début du mois de juillet 2025, Blizzard a rappelé le fonctionnement des scénarios, ces courtes instances à 3 permettant de se plonger dans la narration de la Pandarie. De plus, ce mode fonctionne avec des groupes flexibles, c'est-à-dire n'exigeant pas de respecter la combinaison tank/heal/DPS, et l'entrée se fait par le biais de files d'attente rapides. Ils offrent aussi des « récompenses évolutives, comme des points de vaillance, des hauts-faits et des améliorations d'équipement adaptées à votre niveau et à vos performances ».

Le développeur a partagé un aperçu des scénarios de WoW MoP :
  • Une bière foudroyante (surplomb Patte-du-Tonnerre dans la forêt de Jade) : aidez la maître brasseuse Blanche à concocter son chef-d'œuvre, la bière détonante. Rejoignez-la dans sa quête de l'ingrédient secret de son brassage, situé sur le plus haut pic de la forêt de Jade.
  • Arène de l'Annihilation (temple du Tigre blanc au sommet de Kun-Lai) : faites la preuve de votre vaillance en combat en affrontant une série d'adversaires de plus en plus habiles dans une arène de gladiateurs. Démontrez votre talent et votre esprit d'équipe en triomphant de toute opposition pour remporter la victoire.
  • Festival de Brasse-Lune (Binan au sommet de Kun-Lai) : défendez le village face à la menace des fées et des esprits de la forêt de Jade.
  • Crypte des Rois oubliés (val de l'Éternel printemps) : aventurez-vous dans le val de l'Éternel printemps pour démasquer et vaincre d'antiques forces malveillantes tapies dans la crypte.
  • Pierre-Verte (Pierre-Verte dans la forêt de Jade) : défendez le village face à la menace de Hozen en maraude dans la forêt de Jade.
  • La chute de Theramore (Theramore dans le marécage d'Âprefange) : assistez à la désolation provoquée par la bombe de mana à Theramore et découvrez-en les retombées. Disponible en tant qu'expériences séparées pour la Horde et l'Alliance.
  • Unga Ingou (Unga Ingou dans les étendues sauvages de Krasarang) : mettez fin au règne chaotique des facétieux singes pirates.
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Blizzard a également ajouté que d'autres scénarios seront ajoutés au fil du temps sur MoP, et qu'un mode héroïque pour certains d'entre eux est au programme.

Blizzard présente le mode défi

Sur WoW Classic MoP, le mode défi correspond à des donjons à 5, « à difficulté évolutive et à durée limitée, qui transformeront les instances en véritables épreuves ». Le développeur a donné des explications quant à son fonctionnement :
  • Échelonnage de l'équipement : les caractéristiques de votre équipement seront adaptées à la baisse afin d'atteindre un niveau d'objets uniforme, pour privilégier la stratégie et le jeu plutôt que la force brute.
  • Tentatives chronométrées : terminez les défis le plus rapidement possible pour remporter des médailles de bronze, d'argent ou d'or en fonction de votre temps.
  • Classements : mesurez la puissance de votre groupe à d'autres adversaires de votre royaume et d'autres régions.
  • Récompenses exclusives : de nombreux prix seront décernés aux braves qui oseront relever ces défis, notamment des ensembles de transmogrification uniques, des montures, des titres et plus.
Tous les donjons de Mists of Pandaria proposeront des versions du mode défi :
  • le temple du Serpent de jade ;
  • la brasserie Brune d'Orage ;
  • le monastère des Pandashan ;
  • le palais Mogu'shan ;
  • le siège du temple de Niuzao ;
  • la porte du Soleil couchant ;
  • Scholomance (Mists of Pandaria Classic) ;
  • le monastère Écarlate (Mists of Pandaria Classic).
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En complétant une instance en mode défi brillamment, vous obtiendrez une médaille d'or, ainsi que des ensembles de transmogrification inspirés du thème de chaque donjon. Les médailles d'argent et de bronze offriront des objets cosmétiques et des hauts faits spéciaux. Notez que les meilleures équipes seront couvertes de gloire, car elles verront leurs noms inscrits en haut du classement à la vue de tous, et recevront des montures telles que le cerf-volant pandaren de jade.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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