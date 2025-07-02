WoW MoP : Comment fonctionnent les Scénarios et comment y participer ?

Retrouvez des explications concernant les Scénarios, l'une des nouveautés ajoutées avec le prépatch de WoW Classic MoP en juillet 2025, dans cet article.
La mise à jour de prélancement
de WoW Classic
MoP a été effectuée le mercredi 2 juillet 2025 en France, et les joueurs peuvent depuis participer au premier scénario du jeu, la Chute de Theramore. Mais comment fonctionnent les scénarios et quels butins peut-on récupérer en y participant ?
Qu'est-ce qu'un scénario sur WoW Classic MoP ?
Depuis le prépatch de WoW MoP
, il est possible de parcourir des scénarios
, c'est-à-dire de courtes instances se jouant à 3
, et ne nécessitant pas de disposer de rôles spécifiques. Des objectifs vous seront énoncés clairement au fur et à mesure de votre avancée, et il vous suffira d'être attentif au point jaune sur votre minimap pour savoir où vous rendre.
Comment lancer un scénario ?
Pour participer à un scénario sur WoW
, il est essentiel de passer par l'outil de Recherche de groupe
. Sélectionnez l'onglet « Scénarios », puis choisissez celui que vous voulez compléter. Notez qu'au prépatch de MoP, il n'en existe qu'un seul, la Chute de Theramore. Cliquez sur « Trouver un groupe », puis patientez jusqu'à ce qu'un message vous indique vous pouvez entrer, de la même manière que pour n'importe quel donjon.
Quels butins peut-on obtenir avec la Chute de Theramore ?
Une fois le scénario terminé, vous recevrez la première fois le Tabard de Theramore
si vous êtes un membre de l'Alliance, ou la Mini bombe de mana
si vous avez prêté allégeance à la Horde. En plus de cela, la complétion de la Chute de Theramore
vous accordera le cache de Butin de Theramore
, contenant parfois des feux d'artifice, de l'or, et toujours une pièce d'équipement iLvl 384.
D'autres scénarios seront ajoutés avec la sortie de Mists of Pandaria Classic
, à partir du 22 juillet 2025. En attendant, nous vous recommandons de vous préparer comme il se doit à ce lancement en optimisant au mieux votre personnage, tant au niveau de l'équipement que des métiers.
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