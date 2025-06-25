WoW MoP : Les monnaies de Cataclysm vont être converties avec le prélancement, les détails

Retrouvez les informations relatives aux conversions de monnaies à partir du prélancement de WoW Classic MoP dans cet article.
La mise à jour de prélancement de WoW Classic
Mists of Pandaria sortira au cours de la première semaine de juillet, et à ce moment, des changements seront apportés aux monnaies pendant la maintenance. Autrement dit, à partir du 2 juillet 2025, certaines seront converties, et pour bien vous préparer à cela, Blizzard a présenté les règles de conversion des monnaies de Cataclysm vers MoP sur son forum officiel.
Conversion des points avec la mise à jour de prélancement de WoW MoP
Après la maintenance hebdomadaire du 2 juillet 2025
de WoW Classic
, les joueurs pourront découvrir la mise à jour de prélancement de Mists of Pandaria
. En même temps, certaines monnaies de Cataclysm seront converties de la manière suivante :
Tous les points de justice et d'honneur dépassant les plafonds de 4000 points seront convertis en or
:
- 35 pièces d'argent par point d'honneur ;
- 47 pièces d'argent par point de justice.
Sans surprise, les joueurs ne pourront plus remporter de points de vaillance ou de conquête, puisque les boss laisseront tomber des points de justice et que les arènes seront fermées. De plus, les objets qui pouvaient être acquis en échange de points de vaillance ou de conquête seront disponibles contre des points d'honneur ou de justice.
Fragments d'obsidienne, fragments de pierre des crevasses, et Recommendations de service
Avec le prépatch de Mists of Pandaria Classic
, les vendeurs ne proposeront plus les Recommendation de service
contre des fragments de pierre de crevasses ou des fragment d'obsidienne
. Notez que les Recommandations de service ne pourront plus être échangées contre des points de justice, mais qu'il sera possible de les revendre à un marchand contre de l'or.
Après la première réinitialisation hebdomadaire de MoP Classic
Lorsque MoP Classic sera lancé, le 22 juillet en France, il sera de nouveau possible de gagner des points de vaillance.
Vous pourrez en rapporter jusqu'à 1 600 par semaine, et un plafond progressif
sera instauré comme sur Cataclysm Classic (il augmentera de 1 600 chaque semaine).
Les points de vaillance pourront être obtenus :
- avec les quêtes journalières
- dans les scénarios aléatoires
- dans les donjons héroïques aléatoires
- dans les niveaux de raid en rapportant
Ils serviront à acquérir de l'équipement iLvl 489, et pour faciliter la création de personnages secondaires, vous remporterez 50 % de points de vaillance en plus sur tous vos personnages une fois que le principal en aura collecté 1 000.
Avec le début de la saison JcJ 11
Durant la semaine du 28 juillet 2025, les points de conquête pourront être gagnés à nouveau, et seront plafonnés à 4 000 avec un plafond progressif. Ils seront à employer pour récupérer de l'équipement iLvl 483.
Au regard de ces informations, nous vous conseillons de dépenser tous vos points de vaillance et de conquête avant la mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP
, en particulier si vous avez déjà atteint le plafond de points de justice et d'honneur.
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