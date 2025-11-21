WoW MoP : Les affixes des donjons célestes de la phase 3 ont été révélés

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 novembre 2025 à 11h53
Découvrez les affixes des donjons célestes de la phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.
WoW MoP : Les affixes des donjons célestes de la phase 3 ont été révélés
Le 21 novembre 2025, Blizzard a indiqué que le PTR de la phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria allait de nouveau ouvrir au début du mois de décembre prochain (du 2 au 4), et qu'il sera possible d'y parcourir la nouvelle version des donjons des Astres vénérables.

Les donjons célestes vont être mis à jour en P3 et réservent des défis inédits

Puisqu'il n'y a pas d'outil de Recherche de raid (LFR) sur WoW Classic MoP, les joueurs peuvent récupérer l'équipement du raid de la phase en cours par l'intermédiaire d'un type d'instance particulier, les donjons célestes (leur iLvl est bien sûr plus bas que celui des pièces obtenues en raid).

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La phase 3 du Trône du tonnerre suivra le même schéma, mais la difficulté de ces donjons va évoluer. En effet, ils pourront d'une part solliciter les Astres pour bénéficier de bénédictions plus puissantes, qui les aideront à survivre aux nouveaux affixes :
  • Puissance du roi-tonnerre : Les ennemis des donjons célestes infligent 35 % de dégâts supplémentaires et possèdent 125 % de points de vie en plus.
  • Piège de foudre : Les joueurs devront éviter des pièges électriques rotatifs tout au long des donjons.
  • Thunderstorm : Tous les donjons seront soumis à une nouvelle météo tandis qu'un puissant orage les enveloppe.
  • Invocation de tempête : Toutes les 60 secondes, un boss est influencé par Lei Shen, le Roi-Tonnerre, et utilise l'une des 3 nouvelles techniques basées sur la foudre.

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Ces changements visent à vous familiariser avec les mécaniques du Trône du tonnerre, comme cela avait été le cas avec celles du Cœur de la Peur. La date de sortie des donjons célestes n'a pas été communiquée, mais nous pouvons supposer qu'ils seront accessibles deux semaines après le déploiement du raid, soit aux alentours du 24 décembre. Vous avez ainsi de bonnes chances de pouvoir vous parer de votre T15 pour Noël, et de profiter de ses bonus d'ensemble.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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