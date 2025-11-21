WoW MoP : Équilibrage des classes du 21 novembre de la P3, les détails de la mise à jour (PTR)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 novembre 2025 à 11h27
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 3ème PTR de WoW Classic MoP, annoncé en novembre 2025, dans cet article.
WoW MoP : Équilibrage des classes du 21 novembre de la P3, les détails de la mise à jour (PTR)
Le PTR de la phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria a ouvert ses portes deux fois en novembre 2025, et une nouvelle session d'entraînement pourra être organisée par les guildes du 2 au 4 décembre prochain. Cette fenêtre supplémentaire permettra à Blizzard d'évaluer les nouveaux ajustements apportés aux classes, même si certains changements sont difficiles à comprendre, en particulier le nouveau nerf du démoniste Affliction, dont les simulations montrent que la spécialisation sera déjà au plus bas. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage du 21 novembre ci-dessous.

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Équilibrage des classes du 21 novembre 2025 de la P3 de WoW MoP (PTR)

Le 21 novembre 2025, Blizzard a communiqué de nouveaux équilibrages de classes qui seront testés sur le prochain PTR de WoW Classic MoP. Ces changements viennent corriger ceux mis en place le 14 novembre dernier.

Druide

Équilibre
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts en Forme de sélénien passe à 2 0% (au lieu de 10 % sur le PTR, 25 % avant le Trône du tonnerre).
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts des tréants passe à 5.1 % (au lieu de 3,64 % sur le PTR, 9,1 % avant le Trône du tonnerre).
Farouche
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Rugissement sauvage est réduite à 3 % (au lieu de 0 % sur le PTR, et 5 % avant le Trône du tonnerre).

Moine

Marche-vent
  • La valeur de base en % de dégâts par charge d'Infusion œil-du-tigre est portée à 5 % (au lieu de 3,5 %).

Paladin

Vindicte

Démoniste

Affliction
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Drain d'âme est réduite à 20 % (au lieu de 25 % sur le PTR, 50 % avant le Trône du tonnerre).
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts des déclenchements DoT de Drain d'âme est réduite à 15 % (au lieu de 20 % sur le PTR, 40 % avant le Trône du tonnerre).
  • L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts d'Étreinte maléfique est réduite à 15 % (au lieu de 25 % sur le PTR, 50 % avant le Trône du tonnerre).

Chevalier de la mort

Sang
  • La réduction de dégâts de 5.5.0 % ajoutée à Présence de sang est réduite à 0 % (au lieu de 2 %).
  • Frappe de mort soigne désormais en plus le Chevalier de la mort de 2% de sa puissance d'attaque. Cela permet à la Vengeance du Chevalier de la mort Sang de mieux faire évoluer son mitigation comme les autres tanks. Ce pourcentage est volontairement faible car il est affecté à la fois par les charges de Odeur du sang et par Maîtrise : Bouclier de sang. (NOUVEAU)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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