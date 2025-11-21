WoW MoP : Équilibrage des classes du 21 novembre de la P3, les détails de la mise à jour (PTR)

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
DruideÉquilibre
Farouche
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts en Forme de sélénien passe à 2 0% (au lieu de 10 % sur le PTR, 25 % avant le Trône du tonnerre).
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts des tréants passe à 5.1 % (au lieu de 3,64 % sur le PTR, 9,1 % avant le Trône du tonnerre).
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Rugissement sauvage est réduite à 3 % (au lieu de 0 % sur le PTR, et 5 % avant le Trône du tonnerre).
MoineMarche-vent
- La valeur de base en % de dégâts par charge d'Infusion œil-du-tigre est portée à 5 % (au lieu de 3,5 %).
PaladinVindicte
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Verdict du templier passe à 27 % (au lieu de 20 %).
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Frappe du croisé, Exorcisme, Jugement, Tempête divine, Marteau du vertueux et Marteau de courroux passe à 20 % (au lieu de 10 %).
DémonisteAffliction
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts de Drain d'âme est réduite à 20 % (au lieu de 25 % sur le PTR, 50 % avant le Trône du tonnerre).
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts des déclenchements DoT de Drain d'âme est réduite à 15 % (au lieu de 20 % sur le PTR, 40 % avant le Trône du tonnerre).
- L'augmentation de 5.5.0 % des dégâts d'Étreinte maléfique est réduite à 15 % (au lieu de 25 % sur le PTR, 50 % avant le Trône du tonnerre).
Chevalier de la mortSang
- La réduction de dégâts de 5.5.0 % ajoutée à Présence de sang est réduite à 0 % (au lieu de 2 %).
- Frappe de mort soigne désormais en plus le Chevalier de la mort de 2% de sa puissance d'attaque. Cela permet à la Vengeance du Chevalier de la mort Sang de mieux faire évoluer son mitigation comme les autres tanks. Ce pourcentage est volontairement faible car il est affecté à la fois par les charges de Odeur du sang et par Maîtrise : Bouclier de sang. (NOUVEAU)
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