WoW MoP : Le raid de la terrasse Printanière, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations concernant la date de sortie du troisième raid de WoW Classic MoP, la terrasse Printanière, dans cet article.
Après les Caveaux Mogu'shan et le Cœur de la peur
, les joueurs de WoW Classic
Mists of Pandaria pourront relever un nouveau défi à travers celui de la terrasse Printanière. Cette fois, l'action se déroulera entre la forêt de Jade et le val de l'Éternel printemps, et vous devrez encore lutter contre les influences néfastes du Sha de la peur. Blizzard a communiqué le calendrier de sortie des raids de la P1 pour faciliter votre préparation, et nous vous proposons de découvrir celle du lancement de la terrasse Printanière
dans cet article.
Quand sortira la terrasse Printanière sur WoW MoP ?
Alors que le Cœur de la peur ouvrira le 22 août 2025, les joueurs pourront se préparer au lancement du raid suivant dès le 3 septembre grâce aux donjons célestes, qui offriront alors l'équipement du second raid. Cependant, vous n'aurez que très peu de temps pour parcourir ces instances car la date de sortie de la terrasse Printanière a été fixée au vendredi 5 septembre 2025 en France
. Deux semaines plus tard, dès le mercredi 17 septembre, les donjons des Astres vénérables vous permettront de récupérer les récompenses de ce dernier raid de la P1 de WoW Classic MoP
.
La terrasse Printanière
sera localisée dans l'escalier Dérobé, accessible par la Vallée des Quatre Vents, et sera disponible en mode normal et héroïque pour les groupes de 10 ou 25 joueurs. Pour y accèder, vous devrez d'abord avoir vaincu la grande impératrice Shek'zeer
, le dernier boss du Cœur de la peur. L'instance comportera 4 boss :
- Protecteurs de l'Éternel
- Tsulong
- Lei Shi
- Sha de la peur
Hauts faits de la terrasse Printanière
Hauts faits de défi
Obtenus en accomplissant les défis listés ci-dessous dans le raid.
Hauts faits de crédit de mort
- Puissance accablante : vaincre les protecteurs de l'Éternel, chacun de ces protecteurs étant à son tour le dernier survivant, à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
- Tsulong les pouces verts : gagnez le combat contre Tsulong tout en maintenant en vie la plante enchantée.
- La douleur de l'étreinte : vaincre Lei Shi quand tous les membres du raid sont affectés par Étreinte parasitaire à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
- Le tue-l'esprit : vaincre le sha de la peur sans qu'un seul membre du raid subisse l'effet de Peur de Gerbe d'effroi ou de Souffle de peur à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
Obtenus en terminant les combats de boss spécifiques listés ci-dessous.
Hauts faits de crédit de mort nécessaires pour Gloire à l'écumeur de raids de Pandarie :
Méta hauts faits
- Terrasse Printanière : vaincre les boss de la terrasse Printanière.
- Sha de la peur : mode héroïque : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque.
- Une longueur d'avance : sha de la peur : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode normal, avant la découverte du Trône du tonnerre.
- Du grand art : sha de la peur : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque, avant la découverte du Trône du tonnerre.
Obtenus en accomplissant une série de hauts faits spécifiques.
→ Récompense : Rênes de serpent-nuage céleste cramoisiHauts faits de guilde
Ces hauts faits restent dans la guilde, et si vous avez aidé la guilde à atteindre cet objectif, votre nom figure sur la liste des personnes l'ayant obtenu dans les hauts faits de guilde. Accomplissez les hauts faits listés ci-dessous avec votre guilde.
- Virée en guilde à la terrasse Printanière : vaincre les boss de la terrasse Printanière en groupe de guilde.
- Virée en guilde sur le sha de la peur : mode héroïque : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque et en groupe de guilde.
- Sha de la peur « Prem's » du royaume (raid à 10 et raid à 25) : première guilde du royaume à vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque et les protecteurs de l'Éternel en mode élite, en groupe de guilde.
Rendez-vous donc dès le vendredi 5 septembre
pour affronter le Sha de la peur dans la terrasse Printanière
sur WoW Classic MoP.
commentaire (1)
c'est trop tot, on a meme pas le temps de clean hof en hm, abusé, ça plane à 15 000 des fois chez blibli