WoW MoP : Le raid de la terrasse Printanière, quelle est sa date de sortie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 août 2025 à 11h33
Retrouvez des informations concernant la date de sortie du troisième raid de WoW Classic MoP, la terrasse Printanière, dans cet article.
WoW MoP : Le raid de la terrasse Printanière, quelle est sa date de sortie ?
Après les Caveaux Mogu'shan et le Cœur de la peur, les joueurs de WoW Classic Mists of Pandaria pourront relever un nouveau défi à travers celui de la terrasse Printanière. Cette fois, l'action se déroulera entre la forêt de Jade et le val de l'Éternel printemps, et vous devrez encore lutter contre les influences néfastes du Sha de la peur. Blizzard a communiqué le calendrier de sortie des raids de la P1 pour faciliter votre préparation, et nous vous proposons de découvrir celle du lancement de la terrasse Printanière dans cet article.

Quand sortira la terrasse Printanière sur WoW MoP ?

Alors que le Cœur de la peur ouvrira le 22 août 2025, les joueurs pourront se préparer au lancement du raid suivant dès le 3 septembre grâce aux donjons célestes, qui offriront alors l'équipement du second raid. Cependant, vous n'aurez que très peu de temps pour parcourir ces instances car la date de sortie de la terrasse Printanière a été fixée au vendredi 5 septembre 2025 en France. Deux semaines plus tard, dès le mercredi 17 septembre, les donjons des Astres vénérables vous permettront de récupérer les récompenses de ce dernier raid de la P1 de WoW Classic MoP.

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sha-de-la-peur
La terrasse Printanière sera localisée dans l'escalier Dérobé, accessible par la Vallée des Quatre Vents, et sera disponible en mode normal et héroïque pour les groupes de 10 ou 25 joueurs. Pour y accèder, vous devrez d'abord avoir vaincu la grande impératrice Shek'zeer, le dernier boss du Cœur de la peur. L'instance comportera 4 boss :
  • Protecteurs de l'Éternel
  • Tsulong
  • Lei Shi
  • Sha de la peur
carte-terrasse-printaniere

Hauts faits de la terrasse Printanière

Hauts faits de défi

Obtenus en accomplissant les défis listés ci-dessous dans le raid.
  • Puissance accablante : vaincre les protecteurs de l'Éternel, chacun de ces protecteurs étant à son tour le dernier survivant, à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
  • Tsulong les pouces verts : gagnez le combat contre Tsulong tout en maintenant en vie la plante enchantée.
  • La douleur de l'étreinte : vaincre Lei Shi quand tous les membres du raid sont affectés par Étreinte parasitaire à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
  • Le tue-l'esprit : vaincre le sha de la peur sans qu'un seul membre du raid subisse l'effet de Peur de Gerbe d'effroi ou de Souffle de peur à la terrasse Printanière en mode normal ou héroïque.
Hauts faits de crédit de mort

Obtenus en terminant les combats de boss spécifiques listés ci-dessous.
  • Terrasse Printanière : vaincre les boss de la terrasse Printanière.
  • Sha de la peur : mode héroïque : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque.
  • Une longueur d'avance : sha de la peur : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode normal, avant la découverte du Trône du tonnerre.
  • Du grand art : sha de la peur : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque, avant la découverte du Trône du tonnerre.
Hauts faits de crédit de mort nécessaires pour Gloire à l'écumeur de raids de Pandarie :
Méta hauts faits

Obtenus en accomplissant une série de hauts faits spécifiques.
→ Récompense : Rênes de serpent-nuage céleste cramoisi

Hauts faits de guilde

Ces hauts faits restent dans la guilde, et si vous avez aidé la guilde à atteindre cet objectif, votre nom figure sur la liste des personnes l'ayant obtenu dans les hauts faits de guilde. Accomplissez les hauts faits listés ci-dessous avec votre guilde.
  • Virée en guilde à la terrasse Printanière : vaincre les boss de la terrasse Printanière en groupe de guilde.
  • Virée en guilde sur le sha de la peur : mode héroïque : vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque et en groupe de guilde.
  • Sha de la peur « Prem's » du royaume (raid à 10 et raid à 25) : première guilde du royaume à vaincre le sha de la peur à la terrasse Printanière en mode héroïque et les protecteurs de l'Éternel en mode élite, en groupe de guilde.
Rendez-vous donc dès le vendredi 5 septembre pour affronter le Sha de la peur dans la terrasse Printanière sur WoW Classic MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Joueur overbooké (invité) Le 29/08/2025 à 12:36

c'est trop tot, on a meme pas le temps de clean hof en hm, abusé, ça plane à 15 000 des fois chez blibli