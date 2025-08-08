WoW MoP : Le raid du Cœur de la peur, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la sortie du second raid de WoW Classic MoP, le Cœur de la peur.
Le premier raid de WoW Classic
Mists of Pandaria, les Caveaux Mogu'shan, a ouvert ses portes le 1er
août 2025, et il ne faudra pas patienter longtemps avant de pouvoir redécouvrir le second, le Cœur de la peur. En effet, Blizzard a communiqué le calendrier de sortie des instances de la phase 1, et nous vous proposons de découvrir la date de lancement du Cœur de la peur dans cet article.
Quand sortira le Cœur de la peur sur WoW MoP ?
Les joueurs de WoW Classic MoP
pourront bientôt faire leurs premiers pas dans le raid du Cœur de la peur
, dans les Terres de l'Angoisse, car la date de sortie de cette instance a été fixée au vendredi 22 août 2025 en France.
Pour bien s'y préparer, les donjons célestes commenceront dès le 13 août, et vous permettra de récupérer les butins des Caveaux Mogu'shan. En plus de cela, moins d'une semaine après l'ouverture du Cœur de la peur, les boss mondiaux offriront aux plus chanceux de l'équipement T14 à compter du mercredi 27 août.
Le Cœur de la peur
sera accessible en mode normal et héroïque pour des groupes de 10 ou 25 joueurs, et comportera 6 boss :
- Vizir impérial Zor'lok
- Seigneur des lames Ta'yak
- Garalon
- Seigneur du Vent Mel'jarak
- Sculpte-ambre Un'sok
- Grande impératrice Shek'zeer
Hauts-faits du Cœur de la peur
Hauts faits de défi
Hauts faits de crédit de mort
- À la lueur des braseros : vaincre le seigneur des lames Ta'yak quand les quatre braseros sont allumés au Cœur de la peur en mode normal ou héroïque.
- On m'a dit que tu aimais l'ambre… : tuer l'ambre vivant dans de l'ambre ardent jusqu'à avoir 8 flaques superposées, puis vaincre le sculpte-ambre Un'sok en mode normal ou héroïque au Cœur de la Peur.
- Moins de trois : vaincre le seigneur du Vent Mel'jarak sans contrôler plus de 2 membres de son essaim en même temps, en mode normal ou héroïque, au Cœur de la peur.
- Et puis j'ai pris une flèche dans le genou : vaincre Garalon au Cœur de la peur en mode normal ou héroïque sans détruire une seule de ses jambes.
- Excès de zèle : vaincre le vizir impérial Zor'lok alors que tous les membres du raid sont affectés par Parasite zélé.
- Juste une question de tempo : vaincre deux saccageurs kor'thik à 10 secondes d'intervalle, puis vaincre la grande impératrice Shek'zeer au Cœur de la peur en mode normal ou héroïque.
Obtenus en terminant les combats de boss spécifiques listés ci-dessous.
Hauts faits de crédit de mort nécessaires pour Gloire à l'écumeur de raids de Pandarie.
Méta hauts faits
Obtenus en accomplissant une série de hauts faits spécifiques.
→ Récompense : Rênes de serpent-nuage céleste cramoisiHauts faits de guilde
Ces hauts faits restent dans la guilde, et si vous avez aidé la guilde à atteindre cet objectif, votre nom figure sur la liste des personnes l'ayant obtenu dans les hauts faits de guilde. Accomplissez les hauts faits listés ci-dessous avec votre guilde.
Rendez-vous donc dès le vendredi 22 août
pour venir en aide aux Klaxxi et relever un nouveau défi sur WoW Classic MoP.
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