WoW MoP : Le Cœur de la Peur a été balayé en moins de 35 minutes



le 22 août 2025 à 10h35 Publié par Amandine Paccou le 22 août 2025 à 10h35

Le deuxième raid de WoW Classic MoP, le Cœur de la Peur, est disponible. Il n'aura fallu qu'un peu plus d'une demi-heure aux guildes les plus entraînées pour le compléter dès sa sortie.