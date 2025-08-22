WoW MoP : Le Cœur de la Peur a été balayé en moins de 35 minutes

Le deuxième raid de WoW Classic MoP, le Cœur de la Peur, est disponible. Il n'aura fallu qu'un peu plus d'une demi-heure aux guildes les plus entraînées pour le compléter dès sa sortie.
Le second raid de WoW Classic
MoP, le Cœur de la Peur, est disponible depuis le 22 août 2025, et dès son lancement, les meilleures guildes se sont aventurées sur les lieux pour apporter leur aider aux Klaxxi, mais surtout remporter la course à la première place.
"Progress" complète en premier le Cœur de la Peur en héroïque sur WoW Classic MoP
Après la sortie des Caveaux Mogu'shan sur les serveurs de WoW Classic MoP
, complété en moins de 40 minutes par la guilde "Numen"
, la communauté a pu suivre quelques semaines plus tard la course à la première place pour le Cœur de la Peur. Cette fois, les tenants du titre ont été détrônés de très peu par la guilde "Progress", qui a terminé l'instance en mode héroïque en 34 minutes et 53 secondes.
Derrière eux, "Numen" enregistre un temps de 35 minutes et 45 secondes.
La composition choisie par les vainqueurs regorgeait de DPS en mêlée, puisque 4 chamans amélioration, 2 guerriers, 3 chevaliers de la mort (dont un tank), 3 chasseurs, un paladin vindicte, un moine tank et un voleur ont trouvé leur place, aux côtés d'une poignée de casters. Au niveau des healers, la présence de 3 prêtres discipline se distingue, dans le but d'augmenter le DPS global du groupe.
Une nouvelle fois, celui ayant infligé le plus de dégâts aux boss est le tank, ici le moine, si l'on exclut le Totem fouette-tempête
des chamans.
Fort heureusement, la plage de DPS des casters devrait bientôt s'étendre, par exemple avec le démoniste affliction qui bénéficiera de plus de hâte, et pourra sans doute redevenir une spécialisation compétitive. Si tel n'est pas le cas, nous espérons que Blizzard aurait tout intérêt à apporter un équilibrage, afin que chacun retrouve la place correspondant à son rôle.
La terrasse Printanière sortira au début du mois de septembre 2025
, et l'équipement associé au Cœur de la Peur sera disponible via les donjons des Astres vénérables à compter du 3 septembre. Notez enfin que dès la prochaine maintenance hebdomadaire du mercredi 27 août, le Sha de la colère et Galion seront susceptibles de laisser tomber du T14.
commentaire (0)