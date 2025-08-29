WoW MoP : La phase 2 va ouvrir sur le PTR, les détails de la mise à jour



le 29 août 2025 à 11h35 Publié par Amandine Paccou le 29 août 2025 à 11h35

La mise à jour 5.5.1 de WoW Classic MoP, marquant le lancement de la seconde phase, va être déployée sur le PTR en septembre 2025. Retrouvez les détails des nouveautés dans cet article.