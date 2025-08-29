WoW MoP : La phase 2 va ouvrir sur le PTR, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 août 2025 à 11h35
La mise à jour 5.5.1 de WoW Classic MoP, marquant le lancement de la seconde phase, va être déployée sur le PTR en septembre 2025. Retrouvez les détails des nouveautés dans cet article.
WoW MoP : La phase 2 va ouvrir sur le PTR, les détails de la mise à jour
Même la première phase de WoW Classic MoP bat son plein et que les joueurs sont, pour la plupart, toujours en train de progresser dans le mode héroïque du Cœur de la Peur, Blizzard a annoncé le déploiement de la seconde phase sur les serveurs publics de tests. Cette décision n'est toutefois pas surprenante, dans le sens où « Accostage » n'introduira pas de raid supplémentaire, et qu'il faudra patienter encore plusieurs mois avant que le Trône du tonnerre n'ouvre ses portes. Cependant, vous retrouverez bientôt de nouvelles factions, une suite à la quête légendaire, et la possibilité d'améliorer votre équipement. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend sur le PTR, nous vous invitons à découvrir les notes de la mise à jour 5.5.1 de WoW Classic MoP (phase 2) ci-dessous.

Mise à jour 5.5.1 de WoW Classic MoP (PTR)

Bienvenue sur le royaume public de test (PTR) de Mists of Pandaria Classic : Accostage.

Ce patch 5.5.1 inclura la campagne des Étendues sauvages de Krasarang, l'amélioration du niveau d'objet, le prochain chapitre de la quête légendaire, la faction des Bastonneurs, de nouveaux scénarios, des textures améliorées supplémentaires, ainsi qu'une augmentation des taux d'expérience.

Note : Certaines de ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles en test et seront ajoutées progressivement au PTR dans les prochaines semaines.

Mise à jour de zone : campagne des Étendues sauvages de Krasarang

Les tensions montent entre l'Alliance et la Horde, chacune envoyant ses flottes sur les rivages de Krasarang. Les joueurs aideront à établir de nouvelles bases sur les côtes, se battront pour les ressources de la zone et gagneront la faveur de l'Opération Bouclier de l'Alliance ou de l'Offensive Domination via des quêtes journalières.

Pour commencer cette suite de quêtes :
  • Vous recevrez la quête À la rencontre de l'éclaireuse. De là, retrouvez l'éclaireur de votre faction aux Étendues sauvages de Krasarang.
  • Si nécessaire, parlez au Marche-soleil Dezco sur la terrasse supérieure du Sanctuaire des Deux-Lunes (Horde), ou à Lyalia sur la terrasse supérieure droite du Sanctuaire des Sept-Étoiles (Alliance).

Faction des Bastonneurs

  • Mettez vos compétences à l'épreuve et montrez votre maîtrise des combats avec les Bastonneurs !
  • Une fois membre, grâce à une Invitation tachée de sang, vous pourrez vous inscrire pour affronter en duel un boss dans l'arène. Vous pourrez aussi observer les autres joueurs et voir comment ils s'en sortent.
  • Dans le patch 5.5.1, la Guilde des Bastonneurs proposera les rangs 1 à 7 et 28 boss disponibles.
Pour rejoindre la Guilde des Bastonneurs :
  • Allez voir Flaskataur dans l'une des grandes capitales.
  • Achetez une Invitation tachée de sang.
  • Horde : rendez-vous à l'Arène de Castagne au nord de la Vallée de l'Honneur à Orgrimmar.
  • Alliance : rendez-vous au Bastrodrome de Bizmo, à l'étage inférieur du Tram des profondeurs à Hurlevent. (Prendre la rampe à gauche de l'entrée.)
  • Parlez à un videur et choisissez : « Oui, inscrivez-moi pour un combat ! »
Note : L'Invitation tachée de sang est facilement accessible sur le PTR pour faciliter les tests. Une fois le patch 5.5.1 en ligne, elle sera disponible via la Vente aux enchères du marché noir et certains rares des Étendues sauvages de Krasarang.

Nouveaux scénarios

Le patch 5.5.1 introduit cinq nouveaux scénarios :
  • Disponibles pour les deux factions : Assaut sur Zan'vess, Un peu de patience, Un poignard dans l'ombre
  • Alliance uniquement : Le débarquement du Lion
  • Horde uniquement : Point de domination
Vous pouvez vous inscrire à ces nouveaux scénarios via l'outil de recherche de groupe, onglet Scénarios. De plus, Un peu de patience et Un poignard dans l'ombre font partie de la campagne de Krasarang pour l'Alliance et la Horde.

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Amélioration d'objets

Les joueurs peuvent améliorer leurs objets PvP et PvE jusqu'à +8 niveaux d'objet par pièce. Parlez à l'Éthérien supplémentaire situé près de la plupart des PNJ de transmogrification et de retouche.

Nouveautés du patch 5.5.1

Joueur contre Joueur (JcJ)

  • L'outil de recherche de groupe dispose désormais d'une section dédiée au PvP, avec une fonctionnalité inter-royaumes.
  • (Outil de groupe → Donjons & Raids → Groupes prédéfinis → bouton PvP)
  • Les vendeurs d'Honneur et de Conquête sont de retour à leurs emplacements d'origine sur la Muraille des Serpents.
  • Les paliers de l'échelle d'arène disposent désormais chacun de leurs propres hauts-faits pour Gladiateur et Gladiateur malveillant.
  • Exemple : si vous êtes Gladiateur malveillant (2c2) et Gladiateur (3c3), vous obtiendrez deux hauts-faits distincts.
  • Nouveau titre : Gladiateur incontesté, attribué aux joueurs parvenant à obtenir Gladiateur malveillant en 2c2, 3c3 et 5c5 au cours d'une même saison.

Amélioration d'objets

  • Améliorer un objet rare JcJ de +8 niveaux coûte désormais 1000 points d'Honneur (au lieu de 1500).
  • Améliorer un objet rare de donjon de +8 niveaux coûte toujours 750 points de Justice.
  • Améliorer un objet épique JcJ de +4 niveaux coûte désormais 1500 points d'Honneur (au lieu de 750 points de Conquête).
  • → Soit 3000 points d'Honneur pour une amélioration complète, au lieu de 1500 points de Conquête.
  • Améliorer un objet épique PvE de +4 niveaux coûte désormais 1000 points de Justice (au lieu de 250 points de Vaillance).
  • → Soit 2000 points de Justice pour une amélioration complète, au lieu de 500 points de Vaillance.
Ces changements permettent aux joueurs de mieux s'équiper pour plusieurs spécialisations, sans être pénalisés pour avoir dépensé leurs points ailleurs.

Expérience et réputation

  • L'Intendant de la Griffe noire propose désormais une Grande recommandation au rang Révéré. Une fois utilisée, tous les personnages de votre compte bénéficient d'un bonus permanent de gain de réputation avec la faction du Prince noir.
  • Le bonus d'expérience pour les personnages de niveau 85 à 90 a été augmenté de 10 % à 65 %.
  • Le temps de montée en niveau reste identique à celui du patch 5.4.8.

Problèmes connus

Général

  • Absence de brouillard dans le monde.
  • Erreurs Lua liées à Blizzard_LoginWarningDialogs.xml à l'écran de connexion.
  • Clic droit sur un membre du groupe = erreur Lua pour le chef de groupe.
  • Ouvrir la boutique déclenche une erreur Lua.

Amélioration d'objets

  • Si vous déposez un objet non améliorables sur le PNJ d'amélioration, il reste bloqué jusqu'à reconnexion.
  • Plusieurs objets provoquent des erreurs Lua lors de leur insertion dans l'interface d'amélioration.
  • Set du Gladiateur malveillant : les statistiques n'augmentent pas correctement au deuxième palier.
  • Anneau du porteur de bière de l'explosion des vents : seul le niveau d'objet s'affiche.

Guilde des Bastonneurs

  • Le Bastrodrome de Bizmo n'apparaît pas sur la mini-carte.
  • Les statistiques de victoires/défaites sont mal comptabilisées (mais progression et hauts-faits fonctionnent).
  • Poussée dévastatrice d'Ixx inflige trop de dégâts.

Campagne des Étendues sauvages de Krasarang

  • La quête Technique de chasse du belluaire : le tigre se réinitialise à la déconnexion.
  • Les étincelles de la quête Faites-leur mordre la poussière ne sont pas visibles.
  • Les plaques de nom des PNJ cibles ne s'affichent pas simultanément dans « Les lieutenants d'Ogudei ».
  • Goob, le PNJ gardien, suit le joueur en dehors de la zone prévue pendant Commande effectuée !
  • La barre de capture JcJ n'affiche pas correctement la ligne verticale une fois contestée.

Scénarios

  • L'icône de l'Eau embrassée par les esprits est anormalement grande dans Un peu de patience.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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