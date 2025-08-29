WoW MoP : La phase 2 va ouvrir sur le PTR, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Mise à jour 5.5.1 de WoW Classic MoP (PTR)Bienvenue sur le royaume public de test (PTR) de Mists of Pandaria Classic : Accostage.
Ce patch 5.5.1 inclura la campagne des Étendues sauvages de Krasarang, l'amélioration du niveau d'objet, le prochain chapitre de la quête légendaire, la faction des Bastonneurs, de nouveaux scénarios, des textures améliorées supplémentaires, ainsi qu'une augmentation des taux d'expérience.
Note : Certaines de ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles en test et seront ajoutées progressivement au PTR dans les prochaines semaines.
Mise à jour de zone : campagne des Étendues sauvages de KrasarangLes tensions montent entre l'Alliance et la Horde, chacune envoyant ses flottes sur les rivages de Krasarang. Les joueurs aideront à établir de nouvelles bases sur les côtes, se battront pour les ressources de la zone et gagneront la faveur de l'Opération Bouclier de l'Alliance ou de l'Offensive Domination via des quêtes journalières.
Pour commencer cette suite de quêtes :
- Vous recevrez la quête À la rencontre de l'éclaireuse. De là, retrouvez l'éclaireur de votre faction aux Étendues sauvages de Krasarang.
- Si nécessaire, parlez au Marche-soleil Dezco sur la terrasse supérieure du Sanctuaire des Deux-Lunes (Horde), ou à Lyalia sur la terrasse supérieure droite du Sanctuaire des Sept-Étoiles (Alliance).
Faction des Bastonneurs
Pour rejoindre la Guilde des Bastonneurs :
- Mettez vos compétences à l'épreuve et montrez votre maîtrise des combats avec les Bastonneurs !
- Une fois membre, grâce à une Invitation tachée de sang, vous pourrez vous inscrire pour affronter en duel un boss dans l'arène. Vous pourrez aussi observer les autres joueurs et voir comment ils s'en sortent.
- Dans le patch 5.5.1, la Guilde des Bastonneurs proposera les rangs 1 à 7 et 28 boss disponibles.
Note : L'Invitation tachée de sang est facilement accessible sur le PTR pour faciliter les tests. Une fois le patch 5.5.1 en ligne, elle sera disponible via la Vente aux enchères du marché noir et certains rares des Étendues sauvages de Krasarang.
- Allez voir Flaskataur dans l'une des grandes capitales.
- Achetez une Invitation tachée de sang.
- Horde : rendez-vous à l'Arène de Castagne au nord de la Vallée de l'Honneur à Orgrimmar.
- Alliance : rendez-vous au Bastrodrome de Bizmo, à l'étage inférieur du Tram des profondeurs à Hurlevent. (Prendre la rampe à gauche de l'entrée.)
- Parlez à un videur et choisissez : « Oui, inscrivez-moi pour un combat ! »
Nouveaux scénariosLe patch 5.5.1 introduit cinq nouveaux scénarios :
Vous pouvez vous inscrire à ces nouveaux scénarios via l'outil de recherche de groupe, onglet Scénarios. De plus, Un peu de patience et Un poignard dans l'ombre font partie de la campagne de Krasarang pour l'Alliance et la Horde.
- Disponibles pour les deux factions : Assaut sur Zan'vess, Un peu de patience, Un poignard dans l'ombre
- Alliance uniquement : Le débarquement du Lion
- Horde uniquement : Point de domination
Amélioration d'objetsLes joueurs peuvent améliorer leurs objets PvP et PvE jusqu'à +8 niveaux d'objet par pièce. Parlez à l'Éthérien supplémentaire situé près de la plupart des PNJ de transmogrification et de retouche.
Nouveautés du patch 5.5.1
Joueur contre Joueur (JcJ)
- L'outil de recherche de groupe dispose désormais d'une section dédiée au PvP, avec une fonctionnalité inter-royaumes.
- (Outil de groupe → Donjons & Raids → Groupes prédéfinis → bouton PvP)
- Les vendeurs d'Honneur et de Conquête sont de retour à leurs emplacements d'origine sur la Muraille des Serpents.
- Les paliers de l'échelle d'arène disposent désormais chacun de leurs propres hauts-faits pour Gladiateur et Gladiateur malveillant.
- Exemple : si vous êtes Gladiateur malveillant (2c2) et Gladiateur (3c3), vous obtiendrez deux hauts-faits distincts.
- Nouveau titre : Gladiateur incontesté, attribué aux joueurs parvenant à obtenir Gladiateur malveillant en 2c2, 3c3 et 5c5 au cours d'une même saison.
Amélioration d'objets
Ces changements permettent aux joueurs de mieux s'équiper pour plusieurs spécialisations, sans être pénalisés pour avoir dépensé leurs points ailleurs.
- Améliorer un objet rare JcJ de +8 niveaux coûte désormais 1000 points d'Honneur (au lieu de 1500).
- Améliorer un objet rare de donjon de +8 niveaux coûte toujours 750 points de Justice.
- Améliorer un objet épique JcJ de +4 niveaux coûte désormais 1500 points d'Honneur (au lieu de 750 points de Conquête).
- → Soit 3000 points d'Honneur pour une amélioration complète, au lieu de 1500 points de Conquête.
- Améliorer un objet épique PvE de +4 niveaux coûte désormais 1000 points de Justice (au lieu de 250 points de Vaillance).
- → Soit 2000 points de Justice pour une amélioration complète, au lieu de 500 points de Vaillance.
Expérience et réputation
- L'Intendant de la Griffe noire propose désormais une Grande recommandation au rang Révéré. Une fois utilisée, tous les personnages de votre compte bénéficient d'un bonus permanent de gain de réputation avec la faction du Prince noir.
- Le bonus d'expérience pour les personnages de niveau 85 à 90 a été augmenté de 10 % à 65 %.
- Le temps de montée en niveau reste identique à celui du patch 5.4.8.
Problèmes connus
Général
- Absence de brouillard dans le monde.
- Erreurs Lua liées à Blizzard_LoginWarningDialogs.xml à l'écran de connexion.
- Clic droit sur un membre du groupe = erreur Lua pour le chef de groupe.
- Ouvrir la boutique déclenche une erreur Lua.
Amélioration d'objets
- Si vous déposez un objet non améliorables sur le PNJ d'amélioration, il reste bloqué jusqu'à reconnexion.
- Plusieurs objets provoquent des erreurs Lua lors de leur insertion dans l'interface d'amélioration.
- Set du Gladiateur malveillant : les statistiques n'augmentent pas correctement au deuxième palier.
- Anneau du porteur de bière de l'explosion des vents : seul le niveau d'objet s'affiche.
Guilde des Bastonneurs
- Le Bastrodrome de Bizmo n'apparaît pas sur la mini-carte.
- Les statistiques de victoires/défaites sont mal comptabilisées (mais progression et hauts-faits fonctionnent).
- Poussée dévastatrice d'Ixx inflige trop de dégâts.
Campagne des Étendues sauvages de Krasarang
- La quête Technique de chasse du belluaire : le tigre se réinitialise à la déconnexion.
- Les étincelles de la quête Faites-leur mordre la poussière ne sont pas visibles.
- Les plaques de nom des PNJ cibles ne s'affichent pas simultanément dans « Les lieutenants d'Ogudei ».
- Goob, le PNJ gardien, suit le joueur en dehors de la zone prévue pendant Commande effectuée !
- La barre de capture JcJ n'affiche pas correctement la ligne verticale une fois contestée.
Scénarios
- L'icône de l'Eau embrassée par les esprits est anormalement grande dans Un peu de patience.
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