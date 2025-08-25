WoW MoP : Comment passer rapidement Honoré avec le Prince noir ?

Découvrez une méthode efficace pour monter Honoré avec le Prince noir en P1 de WoW Classic MoP dans cet article.
En phase 1 de WoW Classic
Mists of Pandaria, les joueurs ont accès à la première étape de la quête légendaire, et se doivent de monter jusqu'au palier Honoré avec le Prince noir.
Pour ce faire, il est indispensable d'éliminer des Mantides et des Mogu, mais une méthode très rapide
existe, et nous allons vous la présenter ci-dessous.
Une méthode efficace pour passer Honoré avec le Prince noir sur WoW MoP
Pour monter Honoré avec le Prince noir sur WoW Classic MoP en P1
, il n'existe qu'une solution, et elle consiste à farmer des Mantides et des Mogu dans les Steppes de Tanglong, le Val de l'Éternel printemps ou les Terres de l'Angoisse. Cela peut toutefois prendre du temps, en particulier si vous incarnez une classe qui ne brille pas de par ses AOE, par exemple un healer. Fort heureusement, il existe un moyen pour augmenter jusqu'à Honoré de manière très rapide, et il repose sur une quête journalière de la faction des Pandashan.Lorsque la quête L'ennemi de mon ennemi… reste mon ennemi ! est active dans les Steppes de Tanglong
, acceptez-la. Votre tâche sera de récupérer des bombes au nord-ouest de la zone pour bombarder, plus bas les hordes de Mantides sur le champ de bataille de Gai Cho. Cette opération est à effectuer de préférence en monture volante.
Chaque Mantide tué par les bombes vous accordera de la réputation avec le Prince noir (10 points en général, 12 pour les Humains, en considérant que vous n'avez pas la Grande recommandation du prince noir).
Lorsque vous en aurez éliminé 100, la quête sera complétée, c'est pourquoi pour maximiser vos gains, nous vous conseillons de :
- Ramasser 10 Bombes.
- Tuer un peu moins de 100 Mantides, pour ne pas compléter directement la quête.
- Récupérer de nouvelles bombes, jusqu'à un maximum de 10.
- Retourner bombarder les Mantides. Même si la quête est terminée, vous pourrez toujours utiliser les bombes en votre possession.
- Oublier la quête.
- Reprendre la quête.
- Réitérer le processus jusqu'à passer Honoré.
Notez qu'en groupe, cette méthode peut se révéler encore plus fructueuse, si bien que vous devriez en finir avec cette partie de la réputation avec le Prince noir en moins d'une demi-heure.
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