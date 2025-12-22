WoW MoP : La Cloche d'école de cuisine, cet investissement vaut-il vraiment le coup ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 décembre 2025 à 13h46
Est-il utile de faire l'achat de la Cloche d'école de cuisine permettant d'invoquer Nomi, votre apprenti, sur WoW Classic MoP ?
WoW MoP : La Cloche d'école de cuisine, cet investissement vaut-il vraiment le coup ?
Sur WoW Classic Mists of Pandaria, les cuisiniers sont mis à l'honneur puisque cette discipline tient à cœur aux Pandarens, réputés pour être de véritables gourmets. Ceux qui passent du temps à améliorer leurs compétences en la matière ont sans doute remarqué qu'il était possible d'acheter la Cloche d'école de cuisine dans la Vallée des Quatre Vents, mais se demandent s'il est bien raisonnable de dépenser de précieuses Marques de Patte de Fer pour l'obtenir. 

Comment recevoir la Cloche d'école de cuisine sur WoW MoP ?

Si vous souhaitez bénéficier d'un apprenti cuistot, il est nécessaire de faire l'acquisition de la Cloche d'école de cuisine, disponible dans la Vallée des Quatre Vents à Micolline, en interagissant avec Nam Patte de Fer, le PNJ associé aux biens vendus contre des Marque de Patte de Fer. Cette monnaie se récupère en complétant quotidiennement la quête de cuisine, et est indispensable à l'obtention de ressources telles que le Poivre noir ou la Sauce soja de cent ans d'âge, employées pour préparer les meilleurs plats de Pandarie.

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Notez que Nam n'acceptera de vous vendre la Cloche d'école de cuisine en échange de 50 tokens, et uniquement si vous êtes Maître des voies.

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Que rapporte la Cloche d'école de cuisine avec Nomi ?

Si vous avez choisi d'investir dans la Cloche d'école de cuisine, vous pourrez alors convoquer Nomi tous les jours pour compléter une quête journalière simple. En réalité, vous lui apprendrez à cuisiner des plats basiques, ne nécessitant que des ingrédients pouvant être achetés auprès de Sung Shin Patte de Fer, localisée juste à côté de Nam. Une fois que vous aurez terminé la progression en 6 étapes, fonctionnant d'une manière similaire aux rangs d'amitié avec les PNJ de la ferme, Nomi vous proposera chaque jour de valider Une preuve d'estime.

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Cette quête ne requiert que de cliquer pour être achevée, et récupérer une Marque de Patte de Fer (Ironpaw token), ainsi les Fournitures de Nomi. Le sac peut contenir :
Acheter la Cloche d'école de cuisine vaut donc largement la dépense sur le long terme sur WoW MoP, alors ne tardez pas à vous la procurer si vous avez pour ambition de ne plus jamais avoir à faire la quête journalière classique de cuisine !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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