WoW MoP : Comment devenir Maître de la cuisine et préparer des Banquets pandarens ?

Retrouvez des informations relatives à la préparation de banquets pandarens et au titre de Maître des voies sur WoW Classic MoP dans cet article.
S'il y a un bien un domaine dans lequel les Pandarens excellent, c'est l'art de cuisiner. Sur WoW Classic
MoP, cette profession secondaire tient une place notable dans le quotidien des joueurs, à travers l'activité du jardin
, mais aussi en raison des différentes spécialisations qu'elle comporte. Les plus rigoureux parmi vous peuvent même devenir de véritables Maîtres de la cuisine, et concocter des Banquets pandarens en P1
, octroyant un bonus de +275 à la statistique la plus élevée de chacun.
Comment préparer des Banquets pandarens sur WoW MoP ?
Sur WoW Classic MoP
, le Banquet pandaren
et le Grand banquet pandaren
sont, jusqu'à la phase 5, les meilleurs festins qui existent en matière de bonus de statistique, +275,
au lieu de +250 pour les banquets classiques. Pour pouvoir les cuisiner, il n'existe qu'une seule méthode : valider le haut-fait Maître de la cuisine pandarène
, nécessitant d'atteindre le niveau de compétence 600 dans chaque spécialisation du métier :
- Maître du grill
- Maître de la marmite
- Maître du four
- Maître du wok
- Maître du cuit-vapeur
- Maître du brassage
En l'accomplissant, vous obtiendrez le titre Maître des voies
, et pourrez compléter la quête Devenir un maître
, accordée par Sung Shin Patte de Fer à Micolline, dans la Vallée des Quatre Vents. Elle vous permettra alors de récupérer les recettes des banquets pandarens
pour les groupes de 10 et 25 joueurs.
Quels sont les ingrédients requis pour devenir Maître des voies en cuisine ?
Afin de vous aider à y voir plus clair sur ce que vous devrez pêcher ou cultiver dans votre potager, nous vous résumons ici tous les ingrédients
dont vous aurez besoin pour passer de 575 à 600 dans chaque voie de cuisine.
Cela correspond au moment auquel il est nécessaire de préparer des banquets pour gagner des points, autrement dit, la partie la plus compliquée du métier.Maître du grill
Maître du wok
Maître de la marmite
Maître du cuit-vapeur
Maître du four
Maître du brassage
Devenir un Maître de la cuisine sur WoW Classic MoP
vous demandera donc soit du temps et de la patience, soit un porte-monnaie bien rempli pour acheter massivement les ingrédients listés ci-dessus à l'hôtel des ventes. Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle, car vous pourrez ainsi apporter le meilleur buff possible lié à la nourriture à votre raid.
commentaire (1)
j adore