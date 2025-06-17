WoW MoP : La bêta va ouvrir brièvement pour tout le monde en juin

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Nous effectuerons un test de charge pour Mists of Pandaria Classic le mercredi 18 juin, de 14h00 à 16h00 (heure du Pacifique). Pendant cette période, nous invitons les joueurs à se connecter sur le royaume de test public afin de simuler le lancement.Ces horaires risquent malheureusement de convenir à peu de monde en Europe, mais si vous êtes un oiseau de nuit, n'hésitez pas à faire un tour sur le serveur de tests afin de contribuer à un lancement optimal de la Pandarie.
Pour ce test de charge, toutes les races et classes seront disponibles à la création, avec des modèles de personnages de niveau 85 ainsi que la copie de personnages. Les quêtes de départ s'activeront à 14h50 PDT pour laisser aux joueurs le temps de se préparer.
Rejoignez-nous, partez à l'assaut de Pandarie, et aidez-nous à faire en sorte que personne ne reste coincé sur le bateau. Les joueurs qui n'ont pas d'invitation pour la bêta sont également les bienvenus pour participer. Et qui sait, vous pourriez tomber sur quelques péripéties inattendues en chemin…
Si vous rencontrez des problèmes pendant le test, vous pouvez les signaler via l'outil de rapport de bugs en jeu. Si vous souhaitez discuter de certains aspects, n'hésitez pas à publier un message dans le forum Classic Discussion.
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