WoW MoP : La bêta va ouvrir brièvement pour tout le monde en juin

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juin 2025 à 15h33
Pour mener à bien un test de performance de WoW Classic MoP, Blizzard va autoriser à l'accès à la bêta à tous les joueurs pendant quelques heures en juin 2025.
WoW MoP : La bêta va ouvrir brièvement pour tout le monde en juin
La bêta de WoW MoP a ouvert ses portes pour ceux ayant obtenu une invitation en avril 2025, et ce nouveau chapitre Classic commencera officiellement en juillet prochain. Or, les tests ne sont pas encore terminés, et pour mieux parvenir à obtenir les résultats souhaités en matière de performance, Blizzard va autoriser temporairement l'accès à la bêta à tous les joueurs.

Un test majeur est prévu sur la bêta de MoP le 18 juin

Le mercredi 18 juin 2025 à 23 heures en France, la bêta de WoW Classic MoP sera accessible à tout le monde dans l'optique d'effectuer un test de performance. Elle sera accessible pendant deux heures, jusqu'au jeudi 19 juin à 1 heure du matin. 
Nous effectuerons un test de charge pour Mists of Pandaria Classic le mercredi 18 juin, de 14h00 à 16h00 (heure du Pacifique). Pendant cette période, nous invitons les joueurs à se connecter sur le royaume de test public afin de simuler le lancement.

Pour ce test de charge, toutes les races et classes seront disponibles à la création, avec des modèles de personnages de niveau 85 ainsi que la copie de personnages. Les quêtes de départ s'activeront à 14h50 PDT pour laisser aux joueurs le temps de se préparer.

Rejoignez-nous, partez à l'assaut de Pandarie, et aidez-nous à faire en sorte que personne ne reste coincé sur le bateau. Les joueurs qui n'ont pas d'invitation pour la bêta sont également les bienvenus pour participer. Et qui sait, vous pourriez tomber sur quelques péripéties inattendues en chemin…

Si vous rencontrez des problèmes pendant le test, vous pouvez les signaler via l'outil de rapport de bugs en jeu. Si vous souhaitez discuter de certains aspects, n'hésitez pas à publier un message dans le forum Classic Discussion.
Ces horaires risquent malheureusement de convenir à peu de monde en Europe, mais si vous êtes un oiseau de nuit, n'hésitez pas à faire un tour sur le serveur de tests afin de contribuer à un lancement optimal de la Pandarie. 

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Si vous avez reçu une invitation permanente pour la bêta, nous vous invitons à prendre connaissance des derniers équilibrages afin d'expérimenter les éventuels changements apportés à votre classe.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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