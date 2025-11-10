WoW MoP : L'une des montures les plus amusantes du MMORPG pourrait faire son retour en P3

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2025 à 12h05
Une monture emblématique de WoW pourrait être disponible en P3 de Mists of Pandaria Classic, selon des données dataminées sur le PTR.
WoW MoP : L'une des montures les plus amusantes du MMORPG pourrait faire son retour en P3
Le PTR de la phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria a ouvert ses portes pendant quelques jours en novembre 2025, et reviendra pour une seconde période de tests au milieu du mois. Cela a laissé le champ libre aux datamineurs pour faire quelques découvertes, et l'une d'entre elles devrait ravir les collectionneurs de montures originales.

Le poulet magique pourrait faire son retour sur WoW en phase 3 de MoP

Sur WoW, plusieurs montures sont rares, et l'Œuf de poulet magique de poulet magique en fait partie. En effet, ce poulet ne pouvait être acquis que par l'intermédiaire du jeu de cartes, mais une belle surprise vous attend sans doute sur MoP Classic. Le gallinacé pourrait revenir en phase 3, sous la forme d'un jouet, selon des données dénichées sur le PTR et partagées par nos confrères de Wowhead.

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Il va s'en dire que les joueurs risquent de se l'arracher, et de tout mettre en œuvre pour se procurer l'une des montures les plus amusantes du MMORPG. Nous n'avons aucun indice relatif à son mode d'obtention pour l'instant, mais les datamineurs ont également repéré d'autres cosmétiques qui pourraient arriver en même temps :
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La date de sortie de la P3 de WoW Classic MoP n'a pas été encore été communiquée, mais nous pouvons spéculer qu'elle devrait arriver aux alentours du mois de décembre. En attendant de pouvoir collecter ces potentiels nouveaux cosmétiques, nous vous invitons à faire le plein de Recommandations de justice en prévision du lancement de la forge du tonnerre, le nouveau système d'amélioration d'équipement du Trône du tonnerre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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