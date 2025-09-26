WoW MoP : Deux superbes nouvelles montures sont disponibles, mais elles ne sont pas gratuites

Deux nouvelles montures sont en vente dans la boutique de WoW Classic Mists of Pandaria en septembre 2025, et elles pourraient faire chavirer votre cœur.
Deux nouvelles montures ont fait leur entrée sur WoW Classic
- Mists of Pandaria en septembre 2025, par le biais de la boutique du jeu, et elles risquent de faire de l'œil à tous les collectionneurs et aux amoureux des oiseaux.
Le pack des ailes du Gardien est disponible pour WoW Classic MoP
Si vous aimez les montures majestueuses et que vous jouez sur WoW Classic MoP
, vous tomberez sans doute sous le charme des deux nouveaux modèles qui ont fait leur apparition dans la boutique du jeu, la Grande corneille du prophète et la Grande corneille de l'archimage.
Toutes deux peuvent être acquises par l'intermédiaire du pack des ailes du Gardien, affiché à un prix de 30 euros.
Cette offre n'est accessible que les royaumes de WoW Classic
depuis le 26 septembre 2025, et les montures sont bien entendu liées à votre compte, soit à l'ensemble de vos personnages. Elles s'adaptent à votre compétence de vol la plus rapide, et comme sur les versions modernes du jeu, elles peuvent faire office de monture terrestre pour vos personnages de bas niveau, ou pour arpenter les lieux n'acceptant pas le vol.
Même si ce montant peut paraître important pour certains parmi vous, la Grande corneille du prophète et la Grande corneille de l'archimage ne font pas partie des montures les plus chères de WoW
, loin de là. Leur prix est bien moins élevé que celui du Brutosaure doré de négoce
, qui avait défrayé la chronique sur The War Within en 2024 en demandant de débourser 78 euros, ou une somme faramineuse de pièces d'or.
L'expérience pandarienne ne fait que commencer puisque la P2 a été déployée en septembre 2025, c'est pourquoi cette dépense pourrait s'apparenter à un investissement, qui vous permettra de voler avec élégance pendant toute l'extension. Reste maintenant à savoir si pour vous, ces montures valent vraiment la peine de mettre la main à la poche.
commentaire (1)
J'ai craqué, la noire pour mon dk et la blanche pour mon pal :D