WoW MoP : Des précisions au sujet de l'amélioration de l'équipement PvP en P2 ont été communiquées

Blizzard a publié des notes supplémentaires au patch 5.5.1 de WoW Classic MoP le 17 septembre 2025 afin de communiquer des détails au sujet de l'amélioration des équipements PvP.
La phase 2 de WoW Classic
Mists of Pandaria, Accostage, approche et sortira en septembre 2025, et même si elle n'introduira pas de nouveau raid, les joueurs pourront améliorer leur équipement en échange de points de conquête. Cet ajout devrait faciliter la progression dans le mode héroïque des instances, mais quelques précisions ont été apportées par rapport aux pièces épiques PvP.
L'équipement épique PvP ne pourra pas être amélioré en P2 de WoW Classic MoP
Si vous jouez sur WoW Classic MoP
depuis son lancement, vous avez sans doute remarqué que chaque pièce d'équipement pouvait être améliorée plusieurs fois, mais sans être autorisé à effectuer la manipulation. La phase 2 viendra changer les choses : tous les équipements PvE pourront être perfectionnés en échange de points de justice, et les pièces PvP pourront l'être aussi contre des points d'honneur, mais pas toutes.
En effet, Blizzard a indiqué en septembre 2025 que seuls les objets PvP de qualité bleue seront améliorables, au contraire de ceux de qualité épique, qui ne seront pas modifiables.
- Avec ce patch, le modèle des saisons 13/14/15 de Mists of Pandaria est appliqué à la saison 12, introduisant les PNJ Holinka, maître d'armes de l'Alliance, et Roo Desvin de la Horde, une saison plus tôt que prévu.
- Les joueurs ayant gagné 27 000 points de Conquête pendant la saison 12 peuvent acheter tout l'équipement JcJ contre des points de Conquête avec des points d'Honneur.
- Cela permet aux joueurs d'obtenir autant d'ensembles d'équipement JcJ pour leurs spécialisations secondaires qu'ils le souhaitent, sans se soucier des plafonds.
- Le bonus Mention honorable (accordé par défaut à tous les joueurs) augmente désormais les gains en points d'Honneur de 50 % (au lieu de 10 %).
- Notes des développeurs : Nous pensons qu'avec une importance accrue donnée à l'Honneur, les gains de points d'Honneur étaient un peu trop lents par rapport aux points de Justice.
- Après avoir gagné 4000 points de Conquête (plafond hebdomadaire) sur l'un des personnages d'un compte, tous les personnages de ce compte reçoivent un buff augmentant de 50 % les gains en points de Conquête jusqu'à la prochaine réinitialisation hebdomadaire.
- Notes des développeurs : Faire progresser les personnages secondaires en Conquête peut être assez laborieux, donc nous introduisons une version miroir du buff compte partagé Vaillance des Anciens, appelée Conquête des Anciens.
La raison de cette décision est qu'il semble incohérent de proposer de telles améliorations alors que la saison bat son plein, mais aussi qu'il apparaît inutile de mettre davantage de pression sur les joueurs en les forçant à farmer plus d'honneur. Le développeur a rappelé que les prochains saisons PvP de MoP ne permettront pas l'amélioration de l'équipement PvP, et que cet ajustement va ainsi dans ce sens. Par ailleurs, la conversion des points de conquête en points d'honneur n'est pas au programme
.
À compter du 24 septembre, vous pourrez donc améliorer de 8 niveaux l'équipement PvP rare, passant chaque pièce d'un iLvl 457 à 465. Nous vous recommandons de faire le plein de points d'honneur en prévision de cela, sans négliger les points de justice, qui serviront à vos objets PvE.
commentaire (0)