WoW MoP : Créer des personnages et changer de faction sera de nouveau possible très bientôt

Blizzard va lever les restrictions liées à la création de personnage, au changement de faction et au changement de nom sur WoW Classic Mists of Pandaria au cours du week-end du 27 septembre 2025.
À l'occasion du lancement de la phase 2 de WoW Classic
MoP et de l'ouverture des mégas serveurs, Blizzard a proposé des réductions importantes pour la plupart des services de la boutique du jeu. Or, nombreux sont les joueurs qui ont fait l'acquisition d'un changement de nom ou de faction, sans pouvoir l'utiliser. La situation se débloquera néanmoins bientôt, puisque le développeur a pris la parole à ce sujet.
La création de personnages et les changements de nom et de faction seront de nouveau accessibles sur WoW Classic MoP le 27 septembre 2025
Si vous avez déjà bénéficié de l'offre de Blizzard liée aux services de la boutique sur WoW Classic MoP
après le déploiement de la P2, comme l'achat d'un changement de faction, vous avez sans doute eu la mauvaise surprise de constater que vous ne pouviez pas utiliser le produit que vous veniez d'acquérir.
Par ailleurs, depuis que les mégas serveurs sont disponibles, il n'est pas possible de créer de nouveaux personnages, puisque le développeur a souhaité donner la chance à tout le monde de conserver leur pseudonyme.
Malheureusement, cela contrarie tous ceux qui sont impatients de réunir leurs personnages, ou d'incarner une nouvelle classe. Blizzard a donc indiqué sur son forum officiel
que ces restrictions seront levées dans la soirée du samedi 27 septembre 2025 en France.
C'était inévitablement très perturbant de bloquer la création de personnages sur tous les royaumes, mais beaucoup étaient très inquiets que leurs noms de personnages soient pris avant qu'ils puissent transférer.
Cependant, comme cela affecte également le changement de faction et le changement de nom, nous ne voulons plus attendre une semaine entière. À la place, nous allons débloquer la création de personnages sur tous les royaumes de destination le samedi 27 septembre à 16 heures PDT (18 heures GMT pour l'Europe = 20 heures en France).
C'est le moment de la semaine où Mists of Pandaria Classic est au plus fort de son activité, donc nous espérons que ce créneau donnera au maximum de joueurs la possibilité de réserver leurs noms, pour ceux qui n'ont pas encore choisi de transférer.
Une semaine d'attente était initialement prévue pour pouvoir créer de nouveaux personnages après l'ouverture des mégas serveurs, mais ce délai sera donc réduit étant donné qu'il impacte les changements de nom et de faction. Il ne vous reste donc plus longtemps à patienter pour que la situation se décante, et que les choses reviennent à la normale sur WoW Classic MoP.
commentaire (1)
ouf je commencer à m'inquiéter, acheté trois changement de faction mercredi,pas utilisable, l'angoisse total