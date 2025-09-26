WoW MoP : Créer des personnages et changer de faction sera de nouveau possible très bientôt



le 26 septembre 2025 à 11h42 Publié par Amandine Paccou le 26 septembre 2025 à 11h42

Blizzard va lever les restrictions liées à la création de personnage, au changement de faction et au changement de nom sur WoW Classic Mists of Pandaria au cours du week-end du 27 septembre 2025.