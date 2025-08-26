WoW MoP : Les joueurs discutent des équilibrages de classe de la P1

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2025 à 12h04
WoW Classic MoP est globalement plus équilibré que la version originale du jeu, mais pour certains, les ajustements de la P1 ont fait tomber aux oubliettes des spécialisations, voire des classes entières.
WoW MoP : Les joueurs discutent des équilibrages de classe de la P1
Avec la bêta de WoW Classic MoP, Blizzard a appliqué des ajustements de classe notables visant à mieux les équilibrer, dans l'optique de proposer plus de diversité au niveau de la méta, tant en matière de dégâts que de soins. Ces changements sont ainsi arrivés en même temps que la Pandarie, et un mois après la sortie de l'extension, les joueurs en discutent sur les réseaux et sur Discord.

Quels équilibrages apporter sur WoW Classic MoP ? Les joueurs donnent leur avis

WoW Classic MoP offre davantage de perspectives en matière de spécialisations viables que la version originale du jeu, en premier lieu parce que tous les tanks incarnent à présent un bon choix. Le druide et le guerrier, en retrait par rapport à leurs homologues, disposent aujourd'hui d'armes puissantes pour mener à bien leur rôle, et proposent un DPS aussi important (voire plus pour le guerrier), que les autres tanks. Malheureusement, tout ne semble pas parfait concernant le DPS et le healing, même si la plupart des joueurs estime que les ajustements de classe introduits en Pandarie sont, dans l'ensemble, couronnés de succès.

Les casters souffrent, les DPS en mêlée jubilent

Selon les joueurs de WoW Classic MoP, les équilibrages apportés aux classes en début d'extension sont globalement satisfaisants, mais quelques injustices se distinguent. D'abord, plusieurs commentaires ont fait état du cas des démonistes : quelle que soit la spécialisation choisie, la classe peine à infliger un montant de dégâts significatif, si bien que les multiples nerfs l'auraient tout bonnement « détruite ». Même constat pour les druides équilibre, qui sont situés dans les des derniers DPS en matière de performance à l'heure actuelle. En réalité, si vous jouez un caster autre que mage arcanes, vous n'avez que très peu de chance, ou pour ainsi dire aucune, d'être le premier DPS sur un boss. Un buff de la spécialisation feu du Mage est d'ailleurs très demandé.

Post-Release, Are You Happy With the Balance Changes in MoP?
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Au contraire des casters, les DPS en mêlée vivent leurs meilleures heures. Le chevalier de la mort impie, le rogue finesse ou encore le guerrier armes excellent en ce début d'extension, en témoigne le DPS ranking des Caveaux Mogu'shan en mode héroïque du 21 août. La situation est similaire dans le Cœur de la Peur, puisque selon les données du site WarcraftLogs, il n'y a pas un seul caster dans les 200 premiers DPS sur l'ensemble du raid, hormis une poignée de mages arcanes.

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Le prêtre discipline mérite un buff

Côté healing, les choses sont plus équilibrées, et beaucoup ont fait part de leur plaisir de jouer la spécialisation sacré du prêtre, devenu l'un des meilleurs soigneurs du jeu. Le nerf du chaman restoration a laissé de l'espace aux autres classes, en particulier au paladin et au moine, mais aussi au druide. Cependant, le prêtre discipline semble souffrir cruellement des multiples nerfs appliqués en P1, et les commentaires relatant cela prolifèrent. Contrairement au chaman, le prêtre discipline se fait rare au sommet du classement des logs, c'est pourquoi certains vont même jusqu'à affirmer s'en passer en raid. Cette spécialisation avait pourtant beaucoup à apporter, et il serait bien inspiré que Blizzard lui redonne un peu de poids.

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Même si certains estiment que les classes en retrait en P1 de WoW Classic MoP brilleront naturellement plus tard grâce au phénomène du scaling, il n'en demeure que les concernés trouvent le temps long. Une intervention est ainsi attendue, mais le développeur n'a pas communiqué sur ce point pour le moment. Les plaintes répétées sur les forums et les réseaux pourraient attirer son attention, alors ne perdez pas espoir que votre classe favorite retrouve la puissance qu'elle mérite avant le Trône de tonnerre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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