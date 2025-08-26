WoW MoP : Les joueurs discutent des équilibrages de classe de la P1



le 26 août 2025 à 12h04 Publié par Amandine Paccou le 26 août 2025 à 12h04

WoW Classic MoP est globalement plus équilibré que la version originale du jeu, mais pour certains, les ajustements de la P1 ont fait tomber aux oubliettes des spécialisations, voire des classes entières.