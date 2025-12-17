WoW MoP : Correctif du 17 décembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2025 à 13h41
Retrouvez les détails des changements introduits par le correctif du 17 décembre 2025 de WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Correctif du 17 décembre 2025, les détails de la mise à jour
Une semaine après la sortie de la phase 3 et du Trône du tonnerre sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria, et amène surtout le buff des raids des deux premières phases de l'extension, afin qu'ils soient plus faciles à parcourir pour les nouveaux venus ayant besoin de rattraper leur retard. De plus, quelques problèmes ont été solutionnés, et le prêtre sacré fait l'objet de quelques ajustements. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 17 décembre de WoW MoP ci-dessous.

Correctif du 17 décembre 2025 de WoW Classic MoP

Général

  • Les Caveaux Mogu'shan, le Cœur de la peur et Terrasse Printanière ont désormais un affaiblissement de zone appliqué à toutes les créatures ennemies que les joueurs peuvent activer s'ils désirent augmenter la difficulté à son niveau d'origine. Cet affaiblissement commence à partir de 5 %, et augmentera toutes les 2 semaines, jusqu'à atteindre 30 %.
  • Invocation de Flrrgbie peut désormais être amélioré en qualité rare avec une Pierre de combat sans défaut.
  • Poing de Theldurin est désormais affiché comme prévu quand équipé ou transmogrifié dans l'emplacement de main secondaire.
  • Résolution d'un problème à cause duquel les Friandises volées de L'abominable Grinche n'octroyait pas de complétion de quête.

Classes

Prêtre
  • Glyphe de guérison focalisée des prêtres fonctionne désormais correctement, et est amélioré. Si celui-ci ne trouve pas l'une des cibles originale pour le rebond, celui-ci ne disparaitra plus comme précédemment, mais trouvera une nouvelle cible.
  • En Arène ou en Champs de bataille, Prière de guérison ne réinitialise plus Rénovation pendant Chakra : Sérénité.
  • Les Rénovations réinitialisées lorsque Chakra : Sérénité est actif réinitialisent désormais à la durée maximum + 1 tick (au lieu de réinitialiser à la durée maximum.
  • Les Rénovations réinitialisées lorsque Chakra : Sérénité est actif et Glyphe du renouveau est actif ne comptent plus la réduction de 3 secondes du Glyphe lors de la réinitialisation de la durée de Rénovation.
  • Note des développeurs : Il s'agit de 15 secondes en Arène et en Champs de bataille et 18 secondes en dehors. C'est la façon dont le Glyphe fonctionnait au Patch 5.4.8, et nous restaurons ce comportement.
Démoniste
  • Les Démonistes ne ressuscitent plus leurs familiers automatiquement au début d'un donjon en Mode défi si ces derniers ont un Grimoire de sacrifice actif.
Guerrier
  • Les Guerriers obtiendront désormais de la Rage quand touchés par Saccager lors de la rencontre face à Megaera.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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