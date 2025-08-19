WoW MoP : Comment devenir Meilleur Ami rapidement avec les PNJ du marché de Micolline ?

Retrouvez des informations pour devenir le Meilleur Ami de tous les fermiers de Micolline sur WoW MoP dans cet article.
Dans la Vallée des Quatre Vents, plus précisément, au village de Micolline, les joueurs de WoW
MoP peuvent cultiver leur jardin
et compléter des quêtes journalières liées à la cuisine. En plus de cela, il est possible de devenir Meilleur Ami avec plusieurs PNJ dans cette zone où il fait bon vivre, et pour vous aider à améliorer votre réputation avec eux, nous vous expliquons ici quels plats rapporter aux fermiers pandarens.
Quel plat livrer chaque jour aux PNJ du marché pour devenir leur Meilleur ami sur WoW MoP ?
Pour augmenter sa réputation avec les PNJ du marché de Micolline
dans la Vallée des Quatre Vents sur WoW MoP,
et valider le haut-fait Amis de la ferme
, il existe 3 solutions :
- Effectuer les quêtes journalières.
- Récolter des Terre sombre pour faire un cadeau aux PNJ.
- Préparer leur plat favori quotidiennement.
Cette dernière option est sans doute la plus rapide et la moins éprouvante pour devenir Meilleur Ami avec tous les fermiers
, et elle consiste simplement à concocter 5 exemplaires du plat préféré de chacun pour qu'une quête journalière se débloque
lorsque vous interagirez avec.
Sa complétion vous accordera 2 000 points de réputation, ainsi que des points de vaillance.
Notez qu'il est indispensable de disposer de ces mets dans votre inventaire pour pouvoir accepter et compléter la quête.
Ainsi, en effectuant une distribution chaque jour, vous augmenterez très rapidement votre réputation avec ces PNJ, d'autant que des quêtes classiques vous seront souvent attribuées en franchissant des paliers. Combiner cette méthode avec les dailies
et quelques Terres sombres devrait vous permettre de valider en peu de temps le haut-fait Amis de la ferme
sur WoW MoP
.
commentaire (0)