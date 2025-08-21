WoW MoP : Comment accéder au marché noir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 août 2025 à 11h45
La fonctionnalité du marché noir est disponible sur les serveurs de WoW Classic MoP. Retrouvez des informations sur son fonctionnement et sa localisation dans cet article.
WoW MoP : Comment accéder au marché noir ?
Si vous évoluez sur les versions modernes de WoW, vous connaissez sans doute le marché noir, mais pour les joueurs de WoW Classic MoP, il s'agit d'une nouveauté. En effet, la Pandaria a introduit cette fonctionnalité dès la phase un, et pour vous aider à comprendre ce qu'elle vous réserve, nous vous expliquons ici le fonctionnement du marché noir.

Qu'est-ce que le marché noir sur WoW MoP ?

Mists of Pandaria marque l'entrée du marché noir, une fonctionnalité qui vous permet de récupérer des cosmétiques rares par l'intermédiaire d'un système d'enchères. Concrètement, chaque jour des biens spécifiques sont mis en vente, et le plus offrant à la fin du délai imparti remporte l'offre. Vous pouvez espérer y récupérer des transmogrifications qui ne sont plus disponibles en jeu, par exemple des parties d'ensemble T3 de Vanilla Classic, ou des montures très convoitées, à l'instar du Tigre zulien ou des Cendres d'Alar. Il peut donc être intéressant de passer quotidiennement jeter un œil à l'offre du marché noir, surtout si votre porte-monnaie est bien rempli. 

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Où trouver le marché noir sur WoW MoP ?

Sur WoW Classic MoP, le marché noir est accessible dans l'Escalier dérobé, entre la Vallée des Quatre Vents et le Val de l'Éternel printemps, aux coordonnées 63, 75 en interagissant avec le PNJ Madame Goya

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Vous la trouverez à l'intérieur d'un cabanon, se tenant sur une estrade similaire à un hôtel des ventes classique. Pensez donc à vous adresser à elle chaque jour si vous êtes un amateur de cosmétiques, en faisant par exemple un détour avant de labourer votre jardin.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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