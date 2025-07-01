WoW MoP : Blizzard présente les combats de mascottes

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
Dans Mists of Pandaria Classic, vous pouvez participer à des combats de mascottes ! Ces affrontements stratégiques en 3c3 au tour par tour opposent des centaines de mascottes de combat à collectionner venues des quatre coins d'Azeroth. Ce guide conçu pour les novices vous permettra de découvrir les concepts fondamentaux des combats de mascottes, du domptage de créatures sauvages à la gestion des différents types d'associations, en passant par les combinaisons de techniques.
Que sont les combats de mascottes ?Cette fonctionnalité vous permet de transformer vos mascottes en adorables vétérans du champ de bataille. Apprenez Entraînement de mascotte de combat pour accéder à ces affrontements et menez ensuite votre équipe de trois mascottes lors d'affrontements tactiques en tour par tour vous opposant à des créatures sauvages, voire à d'autres joueurs ou joueuses, et accomplissez des quêtes proposées par des spécialistes.
Chaque mascotte appartient à un type de famille et dispose de ses propres techniques et voies de progression, ce qui rend ce mode de jeu particulièrement riche.
Bien débuter
- Développez votre compétence : visitez l'une des grandes villes pour parler aux spécialistes du dressage de mascottes de combat et apprendre Entraînement de mascotte de combat. Vous pourrez alors participer à ce type d'affrontements et repérer les mascottes sauvages sur votre minicarte.
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- Domptez votre première mascotte : choisissez l'une de vos mascottes actuelles ou domptez une mascotte sauvage de niveau 1 dans l'une des zones de départ, comme la forêt d'Elwynn ou Durotar.
- Participez à votre premier combat : faites un clic droit sur une mascotte sauvage pour commencer. Réduisez ses points de vie pour tenter de la capturer ou remportez la victoire pour gagner des points d'expérience.
- Faites progresser et personnalisez vos mascottes : elles peuvent atteindre le niveau 25 au maximum, ce qui débloque jusqu'à six techniques uniques (trois d'entre elles pouvant être sélectionnées à la fois).
Les familles de mascottes et leurs forcesChaque mascotte appartient à un type de famille précis qui détermine ses forces et ses faiblesses. Il est essentiel de comprendre les avantages et inconvénients des diverses associations pour remporter les batailles les plus difficiles.
Famille Avantage contre ce type Faiblesse contre ce type Bête Bestiole Aérien Aquatique Élémentaire Aérien Aérien Aquatique Magique Machine Bête Élémentaire Magique Aérien Machine Mort-vivant Humanoïde Aquatique Draconien Magique Mort-vivant Élémentaire Machine Bestiole Humanoïde Draconien Mort-vivant Bestiole Mort-vivant Bête
Chaque famille dispose également d'un bonus passif. Par exemple, les mascottes aériennes agissent en premier tant qu'elles disposent de plus de 50 % de leurs points de vie, tandis que les mascottes mortes-vivantes reviennent à la vie pour un dernier tour lorsqu'elles sont vaincues.
Les secrets du dressage
- Équipez-vous du Chapeau de safari (récompense du haut fait Monde dompté) pour augmenter l'expérience de vos mascottes.
- Dans le monde, cherchez à capturer des mascottes de qualité rare.
- Développez plusieurs mascottes en parallèle pour accélérer leur progression et bénéficier d'associations plus favorables.
- Terminez les quêtes quotidiennes des maîtres et maîtresses pour obtenir régulièrement des récompenses et de l'expérience.
- Utilisez le Codex des mascottes pour voir les familles et techniques des mascottes, comme pour gérer vos configurations.
Au-delà du niveau 25Après avoir amené vos mascottes principales au niveau maximum, vous pouvez :
- collectionner des mascottes uniques à récupérer dans des donjons, grâce au butin mondial ou en réussissant des hauts faits ;
- défier tous les maîtres dresseurs et maîtresses dresseuses de Pandarie ;
- découvrir des rencontres cachées et liées au climat, à l'heure ou à des évènements spéciaux ;
- et rejoindre la file d'attente des combats de mascottes en JcJ pour mettre vos stratégies à l'épreuve.
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