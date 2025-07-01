WoW MoP : Blizzard présente les combats de mascottes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 juillet 2025 à 11h09
Retrouvez la présentation officielle du fonctionnement des combats de mascotte, une activité déployée avec le prépatch de WoW Classic MoP en juillet 2025.
WoW MoP : Blizzard présente les combats de mascottes
La mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP sort le mercredi 2 juillet 2025 en France, et amène plusieurs nouveautés en prévision du déploiement officiel de l'extension plus tard dans le mois. L'une d'entre elles n'est autre que les combats de mascotte, des affrontements tactiques mettant en scène vos compagnons préférés en 3v3. Cette activité est appréciée par de nombreux joueurs, en particulier les collectionneurs qui s'adonnent à récupérer toutes les mascottes possibles depuis Vanilla Classic. Pour en savoir un peu plus sur ce qui vous attend, le développeur a présenté le fonctionnement des combats de mascotte.

Blizzard explique le fonctionnement des combats de mascotte sur WoW MoP

Dans Mists of Pandaria Classic, vous pouvez participer à des combats de mascottes ! Ces affrontements stratégiques en 3c3 au tour par tour opposent des centaines de mascottes de combat à collectionner venues des quatre coins d'Azeroth. Ce guide conçu pour les novices vous permettra de découvrir les concepts fondamentaux des combats de mascottes, du domptage de créatures sauvages à la gestion des différents types d'associations, en passant par les combinaisons de techniques.

Que sont les combats de mascottes ?

Cette fonctionnalité vous permet de transformer vos mascottes en adorables vétérans du champ de bataille. Apprenez Entraînement de mascotte de combat pour accéder à ces affrontements et menez ensuite votre équipe de trois mascottes lors d'affrontements tactiques en tour par tour vous opposant à des créatures sauvages, voire à d'autres joueurs ou joueuses, et accomplissez des quêtes proposées par des spécialistes.

Chaque mascotte appartient à un type de famille et dispose de ses propres techniques et voies de progression, ce qui rend ce mode de jeu particulièrement riche.

Bien débuter

  1. Développez votre compétence : visitez l'une des grandes villes pour parler aux spécialistes du dressage de mascottes de combat et apprendre Entraînement de mascotte de combat. Vous pourrez alors participer à ce type d'affrontements et repérer les mascottes sauvages sur votre minicarte.
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  2. Domptez votre première mascotte : choisissez l'une de vos mascottes actuelles ou domptez une mascotte sauvage de niveau 1 dans l'une des zones de départ, comme la forêt d'Elwynn ou Durotar.
  3. Participez à votre premier combat : faites un clic droit sur une mascotte sauvage pour commencer. Réduisez ses points de vie pour tenter de la capturer ou remportez la victoire pour gagner des points d'expérience.
  4. Faites progresser et personnalisez vos mascottes : elles peuvent atteindre le niveau 25 au maximum, ce qui débloque jusqu'à six techniques uniques (trois d'entre elles pouvant être sélectionnées à la fois).

Les familles de mascottes et leurs forces

Chaque mascotte appartient à un type de famille précis qui détermine ses forces et ses faiblesses. Il est essentiel de comprendre les avantages et inconvénients des diverses associations pour remporter les batailles les plus difficiles.

Famille Avantage contre ce type Faiblesse contre ce type
Bête Bestiole Aérien
Aquatique Élémentaire Aérien
Aérien Aquatique Magique
Machine Bête Élémentaire
Magique Aérien Machine
Mort-vivant Humanoïde Aquatique
Draconien Magique Mort-vivant
Élémentaire Machine Bestiole
Humanoïde Draconien Mort-vivant
Bestiole Mort-vivant Bête

Chaque famille dispose également d'un bonus passif. Par exemple, les mascottes aériennes agissent en premier tant qu'elles disposent de plus de 50 % de leurs points de vie, tandis que les mascottes mortes-vivantes reviennent à la vie pour un dernier tour lorsqu'elles sont vaincues.

Les secrets du dressage

  • Équipez-vous du Chapeau de safari (récompense du haut fait Monde dompté) pour augmenter l'expérience de vos mascottes.
  • Dans le monde, cherchez à capturer des mascottes de qualité rare.
  • Développez plusieurs mascottes en parallèle pour accélérer leur progression et bénéficier d'associations plus favorables.
  • Terminez les quêtes quotidiennes des maîtres et maîtresses pour obtenir régulièrement des récompenses et de l'expérience.
  • Utilisez le Codex des mascottes pour voir les familles et techniques des mascottes, comme pour gérer vos configurations.

Au-delà du niveau 25

Après avoir amené vos mascottes principales au niveau maximum, vous pouvez :
  • collectionner des mascottes uniques à récupérer dans des donjons, grâce au butin mondial ou en réussissant des hauts faits ;
  • défier tous les maîtres dresseurs et maîtresses dresseuses de Pandarie ;
  • découvrir des rencontres cachées et liées au climat, à l'heure ou à des évènements spéciaux ;
  • et rejoindre la file d'attente des combats de mascottes en JcJ pour mettre vos stratégies à l'épreuve.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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