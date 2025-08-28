WoW MoP : Blizzard confirme l'ajout de la recherche de groupe en PvP entre les serveurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 août 2025 à 11h22
À la suite d'une erreur dans les notes d'un correctif en août 2025, Blizzard a confirmé que l'outil de recherche de groupe PvP inter-royaumes sera activé sur WoW MoP.
WoW MoP : Blizzard confirme l'ajout de la recherche de groupe en PvP entre les serveurs
Le 27 août 2025, Blizzard partageait des notes de correctif en mentionnant l'activation du PvP inter-royaumes sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria, mais cette fonctionnalité n'arrivera pas tout de suite, comme certains auraient pu le croire. Elle fera toutefois bel et bien son entrée sur le jeu.

La recherche de groupe inter-serveurs pour le PvP arrivera sur WoW Classic MoP

Une version des notes d'un correctif, en date du 27 août, a mentionné que l'outil de recherche de groupe inter-serveurs pour le PvP serait activé d'ici peu sur WoW Classic MoP. Il s'agit d'une erreur, et les lignes faisant état de cet ajout ont été supprimées sans tarder. Néanmoins, Blizzard a confirmé peu de temps après que cette fonctionnalité arrivera en Pandarie, mais dans un futur patch.
L'interface semble inchangée.

Parce que la fonctionnalité n'est pas encore disponible. C'était une erreur dans le message, et je l'ai retirée de la mise à jour des correctifs d'hier.

Nous avons l'intention d'implémenter ce changement dans un futur patch.
Il faudra donc patienter encore pour pouvoir combattre en PvP avec vos amis qui n'évoluent pas sur le même serveur que vous, mais cela ne sera possible que plus tard. Aucune indication relative à la date de lancement de cette fonctionnalité n'a été communiquée, si bien que nous ne pouvons qu'effectuer des spéculations.

bataille-de-gilneas
Sur le forum officiel, les joueurs ont répondu à la déclaration du développeur, et pour certains, il serait judicieux de ne pas tarder avant d'autoriser cet outil, attendu depuis Cataclysm. D'autres expliquent toutefois être prêts à patienter un peu plus, la confirmation de cet ajout les ayant rassurés. 

EDIT : En dévoilant les notes de la mise à jour de la P2 sur le PTR, Blizzard a confirmé que la recherche de groupe inter-serveurs en PvP arrivera en phase 2 de WoW Classic MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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