WoW MoP : Dans quelle zone se rendre selon son niveau ? (de 85 à 90)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juin 2025 à 12h15
WoW MoP introduit plusieurs nouvelles zones. Retrouvez le chemin à suivre en Pandarie du niveau 85 à 90.
WoW MoP : Dans quelle zone se rendre selon son niveau ? (de 85 à 90)
La sortie de WoW MoP Classic approche à grand pas puisque la mise à jour de prélancement sera déployée au cours de la semaine du 2 juillet 2025, et que l'extension ouvrira quelques semaines plus tard, le 22 juillet. Les joueurs pourront dès lors découvrir les contrées brumeuses et mystérieuses de la Pandarie, et fouler 7 zones inédites. Afin de faciliter votre expérience, nous vous indiquons ici quelles sont celles à privilégier selon son niveau.

Quelle zone choisir pour monter en niveau sur WoW MoP ?

L'Alliance et la Horde sont sur le point de conquérir la Pandarie sur WoW Classic, le continent au cœur de l'extension Mists of Pandaria, et beaucoup se demandent par où commencer l'aventure. En effet, 7 zones vont être ajoutées, et 6 d'entre elles sont à parcourir pendant la phase de pexing. La dernière, le Val de l'Éternel printemps, sera déverrouillée une fois que vous aurez atteint le niveau maximal de 90. Nous vous recommandons donc de démarrer dans la Forêt de Jade, puis d'opter ensuite pour la Vallée des Quatre vents, les Étendues sauvages de Krasarang ou le Sommet de Kun-Lai. Faites ensuite un saut dans les Steppes de Tanglong, avant de finaliser votre montée en niveau dans les Terres de l'Angoisse.

foret-de-jade
Pour résumer, voici le parcours à suivre du niveau 85 à 90 sur MoP :
  • Du niveau 85 à 87 → Forêt de Jade (Jade Forest)
  • Du niveau 86 à 90 → Vallée des Quatre vents (Valley of the Four Winds), Étendues sauvages de Krasarang (Krasarang Wilds), Sommet de Kun-Lai (Kun-Lai Summit)
  • Du niveau 88 à 90 → Steppes de Tanglong (Townlong Steppes)
  • Du niveau 89 à 90 → Terres de l'Angoisse (Dread Wastes)
  • Niveau 90 → Val de l'Éternel printemps (Vale of Eternal Blossoms)
map-pandarie
WoW MoP sera disponible dès le 22 juillet 2025 en France, il vous reste donc quelques semaines pour choisir votre itinéraire préféré en Pandarie et vous préparer comme il se doit à ce nouveau chapitre Classic.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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