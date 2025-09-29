WoW Hardcore : Un addon permet de rendre l'expérience encore plus corsée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 septembre 2025 à 14h59
Et si WoW Hardcore devenait encore plus difficile ? Si vous n'avez pas peur des défis, une solution existe pour rendre votre montée en niveau plus immersive et éprouvante.
WoW Hardcore : Un addon permet de rendre l'expérience encore plus corsée
WoW Hardcore offre un défi de taille à tous ceux qui s'aventurent sur ces serveurs, puisque la mort équivaut à une suppression du personnage. Or, certains joueurs sont maintenant devenus de véritables maîtres en la matière, et cherchent à présent à pimenter davantage l'expérience.

Ultra Hardcore promet une expérience WoW Hardcore encore plus difficile

Si vous aimez la difficulté et que vous évoluez sur WoW Hardcore, vous avez peut-être déjà essayé d'accèder au niveau maximal sans équipement ou sans faire appel aux échanges, mais vous pourriez encore monter d'un cran en installant l'addon Ultra Hardcore via CurseForge.

ultra-hardcore-addon
En effet, cet outil vous permet notamment de ne plus voir votre barre de vie, mais de constater les dégâts grâce à un changement de couleur de l'écran en fonction des états. D'autres paramètres sont également disponibles, par exemple :
  • suppression de la barre de vie des ennemis ;
  • réduction du champ de vision en subissant des dégâts ;
  • pas de mini-carte ;
  • remplacement de la jauge de respiration par un écran virant au rouge lorsque vous manquez d'air.
Ultra Hardcore peut être configuré suivant 3 niveaux de difficulté : Lite, Recommended et Experimental, autorisant un configuration qui vous est propre.

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Le créateur de l'addon s'exprime

"Bonnie's dad", à l'initiative du développement de Ultra Hardcore, a accordé une interview à nos confrères de Wowhead, dans laquelle il revient sur ses inspirations. En vérité, l'idée est venue du fait qu'il lui est apparu intéressant de ne pas rusher le jeu, mais au contraire, de s'y immerger plus en profondeur.
J'ai regardé une série YouTube appelée Unguided, qui m'a fait réaliser que j'essayais toujours de rusher les niveaux sur WoW, au lieu de profiter pleinement du jeu et de son histoire. Cet addon a été conçu pour vous immerger davantage dans le monde et vous amener à l'apprécier dans son ensemble.
Miniature vidéo

Ultra Hardcore est aussi le premier addon crée par "Bonnie's dad", et le développeur a confié que des mises à jour sont au programme, par exemple une fonctionnalité empêchant l'ouverture du grimoire et de l'inventaire en combat. D'autres sont en préparation, visant à répondre aux demandes de la communauté.
Ma démarche pour créer cet addon a été de définir quelques concepts de base (vision en tunnel, barres de vie cachées, etc.), puis de poser la question à la communauté : « Qu'aimeriez-vous voir d'autre pour rendre l'expérience plus difficile ? ». J'essaie de mettre en œuvre chaque suggestion que je reçois, ou au moins d'y travailler sérieusement. Si ce n'est pas possible, j'explique pourquoi à la personne qui l'a proposée.
Ne manquez donc pas de consulter régulièrement CurseForge pour mettre à jour Ultra Hardcore, et vivre ainsi une expérience WoW Hardcore d'une intensité inégalée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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