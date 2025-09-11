WoW Hardcore : Ce joueur atteint le niveau 60 complétement nu

Un guerrier a su se distinguer sur les serveurs de WoW Hardcore en accomplissant un exploit fou : accéder au niveaux maximal en ne portant ni équipement ni arme.
En matière de défi et d'originalité, les joueurs de WoW
ne manquent pas d'imagination, et l'un d'entre eux a encore su prouver cela en accomplissant un exploit tiré par les cheveux sur les serveurs Hardcore.
Niveau 60 sans arme ni équipement : un challenge insolite relevé par un guerrier téméraire sur les serveurs Hardcore
Tandis que certains joueurs de WoW
s'amusent à atteindre le niveau maximal en un temps record, ou en ne récoltant que des plantes ou des mines pour gagner de l'expérience, un nouvelle manière de faire a été effectuée sur les serveurs Hardcore de Vanilla
en septembre 2025.
En effet, "Onepunchwarr" est parvenu à accèder au niveau 60 en 384 heures de jeu, soit 15 jours et 3 heures répartis sur 9 mois, sans n'équiper ni armure ni arme.
Naked Hardcore Warrior Reached Level 60 After 9 Months of Solo Leveling
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Ce guerrier n'ayant pas froid aux yeux a ainsi parcouru les Royaumes de l'Est et Kalimdor sans mourir, et en affrontant tous les dangers à la seule force de ses poings. Doucement mais surement, il a réussi à se hisser jusqu'au niveau 60, à dos de son fidèle destrier, et en survivant à 4 déconnexions pendant la montée en niveau.
Même en disposant d'un équipement, il est difficile de terminer le pexing sur Hardcore, c'est pourquoi ce qu'a accompli "Onepunchwarr" s'apparente à un véritable exploit, d'autant que la montée en niveau exige du temps sur Vanilla, et que la classe du guerrier est très dépendante d'une arme, probablement plus qu'un caster.
La communauté, bien que surprise par l'idée, a salué la performance de ce joueur et l'a félicité avec ferveur sur Reddit. Néanmoins, personne ne risque de l'imiter de sitôt, puisqu'un tel défi relève sans doute un peu de la folie. Reste maintenant à espérer que ce guerrier aille se vêtir pour ses futures aventures en Azeroth, car il apparaît peu probable qu'il puisse survivre ainsi aux compétences des boss de raids.
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