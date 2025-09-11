WoW Hardcore : Ce joueur atteint le niveau 60 complétement nu



le 11 septembre 2025 à 11h39 Publié par Amandine Paccou le 11 septembre 2025 à 11h39

Un guerrier a su se distinguer sur les serveurs de WoW Hardcore en accomplissant un exploit fou : accéder au niveaux maximal en ne portant ni équipement ni arme.