WoW Classic : Vers une sortie de Wotlk sur les serveurs anniversaire ?

Un élément trouvé sur le PTR de WoW Classic MoP laisse penser que Wotlk pourrait arriver un jour sur les serveurs anniversaire.

La question que de nombreux joueurs évoluant sur les serveurs anniversaire de WoW Classic TBC est de savoir s'ils pourront retourner en Norfendre d'ici quelques mois. Wrath of the Lich King est de loin l'une des extensions favorites de la communauté, mais Blizzard demeure silencieux quant à ses projets en la matière pour le moment. Or, en mai 2026, un premier indice permettrait d'en apprendre un peu plus à propos des intentions du développeur.

Une monture du PTR suggère que Wotlk anniversaire pourrait devenir réalité

Grâce au dernier build du PTR de WoW MoP, plusieurs éléments ont été repérés, par exemple des modèles d'armes appartenant au mode défi de Warlords of Draenor. En plus de cela, auprès du même marchand, une monture inédite a été aperçue, la Jeune wyrm de givre (Juvenile Frostwyrm), et au regard de son visuel, elle pourrait tout à fait être prévue pour sortir avec Wotlk.

Il n'est en effet pas rare de rencontrer ce type de créature dans les contrées glacées de Norfendre, et Blizzard ajoute parfois des modèles supplémentaires en redéployant des extensions déjà connues. Il pourrait aussi s'agir d'une monture obtenable en souscrivant à un abonnement lors du potentiel lancement de Wotlk anniversaire. Pour nos confrères de Wowhead, cela peut également signifier une offre croisée entre MoP et les royaumes anniversaire, par exemple pour encourager les joueurs de Pandarie à se préparer à faire un saut dans le passé d'Azeroth.

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Plusieurs hypothèses émergent ainsi, et si Blizzard fusionnait tous les serveurs Classic vers anniversaire en attendant Classic+ ? Nous ne pouvons bien sûr rien affirmer à l'heure actuelle, puisque le mystère ne fait que s'épaissir.

Si vous avez déjà réfléchi à la question, n'hésitez pas à nous partager votre théorie en commentaire, et restez à l'affût de l'actualité de WoW Classic pour ne rien rater.