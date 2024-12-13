WoW Classic : Comment retirer l'effet de mort ?

Retrouvez des indications pour désactiver l'effet de mort sur WoW Classic dans cet article.
Si vous revenez sur WoW Classic
à la suite du lancement des nouveaux serveurs de novembre 2024, vous avez sans doute eu mal aux yeux après votre premier décès sur le jeu. Il est vrai que le retour jusqu'à son cadavre peut se révéler très inconfortable en raison des teintes aveuglantes qui colorent alors l'environnement et votre personnage. Fort heureusement, des solutions existent pour pallier ce problème, et nous vous indiquons ici comment vous débarrasser de l'effet de mort sur Vanilla Classic
.
Comment désactiver l'effet de mort sur WoW Classic ?
Pour votre confort de jeu et la santé de vos yeux, il est préférable d'ajuster le rendu visuel de WoW Classi
c lorsque votre personnage décède, en récupérant les couleurs habituelles du jeu, autrement dit, en supprimant l'effet de mort.
Il n'est pas possible d'ajuster ce paramètre de manière classique, c'est-à-dire en cherchant dans le tableau des options offertes par le jeu. Cependant, deux méthodes existent pour retirer l'effet de mort.
La première consiste à taper la commande suivante dans le chat :/console ffxDeath 0
Or, en optant pour cette solution, vous risquez de devoir réitérer l'opération régulièrement, c'est pourquoi nous vous conseillons de créer une macro.
La seconde méthode est celle que nous vous recommandons, et repose sur l'addon Leatrix Plus
, téléchargeable via l'application CurseForge. En accédant aux paramètres (/ltp), rendez-vous dans l'onglet « System » puis sélectionnez « Disable screen effects ».
Ainsi, vous n'aurez plus à vous préoccuper de devoir rentrer la commande présentée plus haut à chaque fois que vous mourrez
, puisque Leatrix Plus
le fera automatiquement pour vous. D'ailleurs, cet addon vous permettra d'exécuter d'autres commandes utiles, comme la suppression de sons déplaisants, le retrait de l'effet d'enivrement, la simplification de votre journal de quêtes ou de votre tableau de profession, et même la possibilité de dézoomer au maximum votre caméra
.
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