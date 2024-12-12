WoW Classic : Comment dézoomer au maximum la caméra ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 décembre 2024 à 17h04
Retrouvez des indications pour dézoomer au maximum votre caméra sur WoW Classic dans cet article.
WoW Classic : Comment dézoomer au maximum la caméra ?
Si vous revenez sur WoW Classic à la suite du lancement des nouveaux serveurs de novembre 2024, vous avez sans doute eu la mauvaise surprise de constater que la caméra était trop proche de votre personnage, ce qui a pour effet de restreindre votre champ de vision. Fort heureusement, des solutions existent pour pallier ce problème, et nous vous indiquons ici comment dézoomer au maximum la caméra sur Vanilla Classic.

De quelle manière dézoomer au maximum la caméra sur WoW Classic ?

Pour votre confort de jeu, par habitude, ou par nécessité au cours de certains affrontements, il est préférable d'élargir son champ de vision sur WoW Classic. En effet, le jeu propose de base un réglage qui ne convient pas à certains joueurs, étant donné qu'il offre une perspective assez rapprochée sur leur personnage. Il n'est pas possible d'ajuster ce paramètre de manière classique, c'est-à-dire en cherchant dans le tableau des options offertes par le jeu. Cependant, deux méthodes existent pour dézoomer au maximum la caméra.

La première consiste à taper la commande suivante dans le chat :
/console cameraDistanceMaxZoomFactor 3.9

Or, en optant pour cette solution, vous risquez de devoir réitérer l'opération régulièrement, c'est pourquoi nous vous conseillons de créer une macro.

dezoomer-camera-wow-classic
La seconde méthode est celle que nous vous recommandons, et repose sur l'addon Leatrix Plus, téléchargeable via l'application CurseForge. En accédant aux paramètres (/ltp), rendez-vous dans l'onglet « System » puis sélectionnez « Max camera zoom ».

max-camera-distance-leatrix
Ainsi, vous n'aurez plus à vous préoccuper de devoir rentrer la commande présentée plus haut à chaque fois que vous aurez besoin d'élargir votre champ de vision, puisque Leatrix Plus le fera automatiquement pour vous. D'ailleurs, cet addon vous permettra d'exécuter d'autres commandes utiles, comme la suppression de sons déplaisants, le retrait de l'effet de mort ou de celui d'enivrement, ou encore la simplification de votre journal de quêtes ou de votre tableau de profession.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)