WoW Classic : Comment dézoomer au maximum la caméra ?

Retrouvez des indications pour dézoomer au maximum votre caméra sur WoW Classic dans cet article.
Si vous revenez sur WoW Classic
à la suite du lancement des nouveaux serveurs de novembre 2024, vous avez sans doute eu la mauvaise surprise de constater que la caméra était trop proche de votre personnage, ce qui a pour effet de restreindre votre champ de vision. Fort heureusement, des solutions existent pour pallier ce problème, et nous vous indiquons ici comment dézoomer au maximum la caméra sur Vanilla Classic
.
De quelle manière dézoomer au maximum la caméra sur WoW Classic ?
Pour votre confort de jeu, par habitude, ou par nécessité au cours de certains affrontements, il est préférable d'élargir son champ de vision sur WoW Classic.
En effet, le jeu propose de base un réglage qui ne convient pas à certains joueurs, étant donné qu'il offre une perspective assez rapprochée sur leur personnage. Il n'est pas possible d'ajuster ce paramètre de manière classique, c'est-à-dire en cherchant dans le tableau des options offertes par le jeu. Cependant, deux méthodes existent pour dézoomer au maximum la caméra.
La première consiste à taper la commande suivante dans le chat :/console cameraDistanceMaxZoomFactor 3.9
Or, en optant pour cette solution, vous risquez de devoir réitérer l'opération régulièrement, c'est pourquoi nous vous conseillons de créer une macro.
La seconde méthode est celle que nous vous recommandons, et repose sur l'addon Leatrix Plus
, téléchargeable via l'application CurseForge. En accédant aux paramètres (/ltp), rendez-vous dans l'onglet « System » puis sélectionnez « Max camera zoom ».
Ainsi, vous n'aurez plus à vous préoccuper de devoir rentrer la commande présentée plus haut à chaque fois que vous aurez besoin d'élargir votre champ de vision
, puisque Leatrix Plus
le fera automatiquement pour vous. D'ailleurs, cet addon vous permettra d'exécuter d'autres commandes utiles, comme la suppression de sons déplaisants, le retrait de l'effet de mort
ou de celui d'enivrement, ou encore la simplification de votre journal de quêtes ou de votre tableau de profession.
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