WoW Classic Classic : Les joueurs demandent un changement majeur pour pouvoir s'équiper plus facilement

La courte durée des phases de WoW Classic Classic met des bâtons dans les roues aux joueurs désireux d'optimiser au mieux leur personnage.
Les nouveaux serveurs de WoW Classic
, sortis à l'occasion du 20ème
anniversaire du jeu, ont la particularité de proposer des phases plus courtes qu'en 2019, ce qui pose quelques problèmes selon les joueurs.
Il est trop difficile de bien s'équiper sur WoW Classic Classic, les joueurs demandent plus de butins par boss
Il est a toujours été assez difficile d'obtenir tout son équipement BIS sur une même phase de WoW Classic
, et ce pour plusieurs raisons. En effet, le fait d'être 40 en raid ou de ne pas disposer d'un ensemble utile à sa spécialisation, ou encore le manque de chance sont des facteurs qui empêchent les joueurs de s'optimiser au mieux. Sur les nouveaux serveurs Classic Classic, ce phénomène ne ferait que s'accentuer en raison de la courte durée des phases.
If phases are going to arrive twice as fast then raid bosses should drop twice as much loot
byu/hyperxtc inclassicwow
Selon cette publication Reddit, « si les phases adviennent deux fois plus vite qu'avant, alors les boss devraient laisser tomber deux fois plus de butins
». Il est vrai que décrocher toutes les pièces dont vous avez besoin semble désormais illusoire, notamment pour les guerriers, qui surpeuplent les serveurs
et ne peuvent pas revêtir par exemple l'ensemble T1, destiné à tanker.
Qui plus est, beaucoup d'équipements peu pertinents sont lâchés par les boss de Cœur du Magma, ce qui réduit davantage vos chances d'obtenir celles que vous souhaitez, c'est pourquoi une augmentation du nombre de loots incarne une idée plébiscitée par la communauté.
Blizzard n'a pas encore réagi à cette demande, mais le développeur a déjà apporté des facilités concernant l'acquisition des rangs PvP, comme sur la Saison de la Découverte, ce qui laisse penser que cette idée pourrait faire son chemin.
D'un autre côté, certains commentaires ont mis en lumière le fait que ce phénomène n'est pas si dérangeant que cela, puisque Vanilla Classic Classic ne leur est utile que pour monter un personnage en prévision de The Burning Crusade. Beaucoup ont d'ailleurs fait part de leur crainte à l'idée que TBC Classic Classic comprenne aussi des phases écourtées, mais les réponses ne viendront pas avant la fin de l'année 2025, lorsque Naxxramas ouvrira ses portes au début de l'hiver prochain.
commentaire (0)