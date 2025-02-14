WoW Classic Classic : Le lotus noir devient plus accessible grâce au correctif du 14 février 2025

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Blizzard espère ainsi que l'offre et la demande s'ajusteront pour le mieux d'ici quelques jours. Le montant du nouveau taux de réapparition n'a toutefois pas été communiqué, mais s'il se rapproche de celui pratiqué sur SoD jusqu'à présent, vous devriez constater un réel changement. Sur le forum officiel, les joueurs ont fait part de leur crainte quant au fait que cette mesure risquerait d'enrichir davantage les bots. Cela est peu probable, puisque si l'offre s'accroît, les prix auront plus de chances de baisser que d'augmenter. De plus, vous aurez naturellement plus de chances de croiser un lotus noir, alors ne désespérez pas et rendez-vous dans l'une des 4 zones d'apparition de cette plante pour tenter votre chance.
- Avec un correctif déployé aujourd'hui sur tous les royaumes Classic, nous augmentons le taux de réapparition du Lotus noir à partir de n'importe quel point d'apparition approprié.
- Étant donné qu'il s'agit d'une augmentation du taux de réapparition, cela peut ne pas être immédiatement perceptible. Cependant, au cours des prochaines heures et jours, l'offre globale de Lotus noir devrait augmenter sur les royaumes Classic, Anniversaire et Hardcore.
- Bien que ce correctif s'applique aussi aux royaumes de la Saison de la Découverte, son impact y sera négligeable, car ces royaumes bénéficient déjà d'un boost distinct sur l'apparition du Lotus noir.
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