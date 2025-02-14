WoW Classic Classic : Le lotus noir devient plus accessible grâce au correctif du 14 février 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 février 2025 à 11h09
Les lotus noirs devraient devenir plus aisément farmables sur les serveurs de WoW Classic grâce au correctif du 14 février 2025.
WoW Classic Classic : Le lotus noir devient plus accessible grâce au correctif du 14 février 2025
Les joueurs de WoW évoluant sur les serveurs anniversaire Classic Classic rencontrent un problème au quotidien depuis qu'ils ont atteint le niveau 60 et que les raids ont commencé. Les lotus noirs, trop rares et monopolisés par les bots, coûtent cher. Pour rendre cette plante plus accessible à la majorité, Blizzard a appliqué un correctif le 14 février 2025.

Les lotus noirs vont devenir moins rares sur les serveurs Classic

S'optimiser au mieux en raid en utilisant un Flacon sur les serveurs anniversaire de WoW exige de disposer d'or, de beaucoup d'or. En effet, les joueurs déplorent les tarifs pratiqués sur le marché du lotus noir, si bien qu'il est apparu essentiel au développeur d'intervenir.

black-lotus

Le correctif du 14 février vient donc augmenter le délai de réapparition des lotus noirs aux Steppes ardentes, à Silithus, au Berceau-de-l'Hiver et dans les Maleterres de l'Est.
  • Avec un correctif déployé aujourd'hui sur tous les royaumes Classic, nous augmentons le taux de réapparition du Lotus noir à partir de n'importe quel point d'apparition approprié.
  • Étant donné qu'il s'agit d'une augmentation du taux de réapparition, cela peut ne pas être immédiatement perceptible. Cependant, au cours des prochaines heures et jours, l'offre globale de Lotus noir devrait augmenter sur les royaumes Classic, Anniversaire et Hardcore.
  • Bien que ce correctif s'applique aussi aux royaumes de la Saison de la Découverte, son impact y sera négligeable, car ces royaumes bénéficient déjà d'un boost distinct sur l'apparition du Lotus noir.
Blizzard espère ainsi que l'offre et la demande s'ajusteront pour le mieux d'ici quelques jours. Le montant du nouveau taux de réapparition n'a toutefois pas été communiqué, mais s'il se rapproche de celui pratiqué sur SoD jusqu'à présent, vous devriez constater un réel changement. Sur le forum officiel, les joueurs ont fait part de leur crainte quant au fait que cette mesure risquerait d'enrichir davantage les bots. Cela est peu probable, puisque si l'offre s'accroît, les prix auront plus de chances de baisser que d'augmenter. De plus, vous aurez naturellement plus de chances de croiser un lotus noir, alors ne désespérez pas et rendez-vous dans l'une des 4 zones d'apparition de cette plante pour tenter votre chance.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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