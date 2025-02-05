WoW Classic Classic : L'état du marché du lotus noir inquiète les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2025 à 15h48
Le lotus noir se fait de plus en plus rare sur WoW Classic Classic, les joueurs espèrent que Blizzard interviendra au plus vite.
WoW Classic Classic : L'état du marché du lotus noir inquiète les joueurs
Depuis que la majeure partie des joueurs a atteint le niveau 60 sur les serveurs anniversaire de WoW Classic, beaucoup se voient contrariés par la récolte de lotus noirs, composant essentiel à la concoction de flacons. 

Les joueurs demandent une intervention de Blizzard pour faciliter l'acquisition de lotus noirs

Tout joueur soucieux de l'optimisation et de la performance de son personnage sur WoW Classic sait qu'il est préférable d'être sous l'effet d'un flacon en raid. Or, pour en disposer d'un, il est obligatoire avant de se rendre au laboratoire d'alchimie d'avoir farmé des herbes, y compris un lotus noir, une ressource très rare et donc très chère.

lotus-noir

En effet, le lotus noir ne peut être cueilli que dans 4 zones et un seul apparaît à la fois, et le délai de réapparition est assez long. Sur des mégas serveurs où les bots prolifèrent, il est par conséquent extrêmement difficile d'en obtenir un, à moins d'être chanceux en se trouvant au bon endroit au bon moment. 

The way Black Lotus worked in vanilla wasn't designed for megaservers where dozens of people camp spawns with multiple accounts and use eagle eye/bots etc
byu/RedThragtusk inclassicwow

Certains joueurs ont alors demandé à ce que Blizzard reprenne ce qui a été fait sur SoD concernant les lotus noirs. Il est vrai qu'il est bien plus facile d'en obtenir sur cette version du jeu, étant donné que cette plante rare peut être acquise autrement qu'en arpentant le monde, dans des caisses de fournitures ou dans d'autres herbes, à l'instar du lotus gangréné de TBC.

Can black lotus on the Anniversary Realms get the SoD treatment.
byu/Dontusethisname1 inclassicwow

Même si les prix des consommables habituels sont en règle générale moins élevés sur SoD que sur Classic, il n'en demeure que la différence au sujet du lotus noir est abyssale : comptez entre 130 et 180 pièces d'or sur les serveurs anniversaire, contre seulement entre 25 et 35 PO sur la Saison de la Découverte. Les deux versions du jeu sont de toute évidence confrontées au problème des bots, mais les actions de Blizzard sur SoD ont au moins permis à ce qu'ils ne s'enrichissent pas autant sur le dos de joueurs soucieux de s'optimiser.

Face à ce constat, certains joueurs n'hésitent pas à inviter leurs pairs à agir pour attirer l'attention du développeur, par exemple en proposant un boycott des lotus noirs.

Call to Action – Boycott Black Lotus!
byu/Dogstar23 inclassicwow

Le développeur a mis en place quelques assouplissements sur Classic Classic, par exemple en faisant en sorte que le courrier soit instantané entre les personnages d'un même compte ou encore en ajoutant les déplaceurs de chronochance. Il se pourrait donc que Blizzard tienne compte de cette difficulté et apporte dans une prochaine mise à jour des facilités quant au farming de lotus noirs, mais pour en être certain, il faudra malheureusement attendre un communiqué officiel.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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