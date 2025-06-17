WoW Classic Classic : La phase 5 va commencer en juillet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juin 2025 à 16h00
Blizzard a dévoilé la date de sortie de la phase 5 des serveurs anniversaire de WoW Classic. L'effort de guerre commencera en juillet et amènera l'ouverture des raids d'Ahn'Qiraj.
WoW Classic Classic : La phase 5 va commencer en juillet
Les serveurs anniversaire de WoW Classic réunissent de nombreux joueurs désireux de vivre encore une fois l'expérience Vanilla, et de continuer d'ici quelques mois vers The Burning Crusade. Maintenant que beaucoup ont récupéré leur rang 14 et les butins du Repaire de l'Aile-Noire, une nouvelle étape se profile : la phase 5 et la sortie du raid d'Ahn'Qiraj.

L'effort de guerre commencera le 11 juillet sur WoW Classic Classic

Rares sont les joueurs de WoW qui n'ont pas rêvé de prendre possession de la monture Cristal de résonance qiraji noir et du titre de Seigneur Scarabée, une distinction décernée à seulement quelques-uns pour avoir sonné le fameux gong marquant la fin de l'effort de guerre. 

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Sur WoW Classic Classic, vous pourrez bientôt retenter votre chance étant donné que l'effort de guerre de la phase 5 va débuter le 11 juillet 2025 à minuit en France. De concert avec tous les joueurs de votre faction sur votre serveur, vous devrez remettre un certain montant de divers types de matériaux pour provoquer l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj (Temple et Ruines).

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L'événement sera centralisé à Orgrimmar pour la Horde et à Forgefer pour l'Alliance, et nous vous recommandons de préparer dès aujourd'hui les composants requis pour gagner du temps. Ce n'est effectivement que lorsque vous aurez réussi que les nouveaux raids seront disponibles, et que vous pourrez vous y aventurer afin de récupérer vos ensembles T2.5 et des hors sets de qualité.

Après Ahn'Qiraj, Classic Classic vous offrira l'occasion de redécouvrir Naxxramas, avant de laisser place à la très attendue extension de The Burning Crusade, qui devrait donc arriver au cours de l'hiver prochain.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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