WoW Classic Classic : Blizzard confirme l'ouverture de 3 mégas serveurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 13h11
L'expérience WoW Classic Classic se fera sur des mégas serveurs, ce qui pourrait provoquer quelques problèmes de surpopulation au cours de leur lancement.
WoW Classic Classic : Blizzard confirme l'ouverture de 3 mégas serveurs
L'annonce du déploiement de nouveaux serveurs de WoW Classic Vanilla puis TBC a provoqué une vague d'enthousiasme chez les joueurs, et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. En effet, ces « fresh servers » différeront de ceux que vous avez connu en 2019 de par leur capacité d'accueil. 

3 mégas serveurs seront disponibles pour WoW Classic Classic

En novembre 2024, moment de la sortie des nouveaux serveurs de WoW Classic, les possibilités techniques sont plus étendues qu'en 2019, lorsque Vanilla avait fait son retour. Il est toujours plus satisfaisant d'évoluer sur un MMORPG sur des serveurs très peuplés, pour plusieurs raisons, comme une recherche facilitée de groupes ou un hôtel des ventes riche en biens.

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Par conséquent, et prenant exemple sur la Saison de la Découverte, Blizzard a pris la décision de proposer des mégas serveurs pour WoW Classic Classic

Concrètement, seuls 3 royaumes ouvriront le 21 novembre prochain :
  • Un serveur PvE
  • Un serveur PvP
  • Un serveur extrême (Hardcore)
Vous aurez ainsi la certitude que celui que vous choisirez sera « actif et durable ». Le développeur a néanmoins précisé que l'ajout de royaumes supplémentaires n'était pas exclu, si la demande des joueurs le justifiait. Blizzard a d'ailleurs averti qu'au moment du lancement de Classic Classic (à 23 heures en France), des files d'attente sont à prévoir. La capacité de chaque royaume sera accrue en temps réel de façon à s'adapter au nombre de joueurs se connectant. Il est alors très probable que vous rencontriez, en plus des files d'attente, des situations d'embouteillage pour réaliser vos quêtes dans toutes les zones de départ, si bien que vous devrez faire preuve de patience pour avancer dans votre montée en niveau.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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