WoW : Blizzard partage un aperçu des métiers en Pandarie

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Les brumes qui enveloppent la Pandarie se dissiperont bientôt, et les personnages-joueurs commenceront à passer des régions dévastées de Cataclysm aux terres mystiques du peuple pandaren. Afin de faciliter cette transition, nous avons préparé un récapitulatif de ce qui vous attend pour les métiers.
Dans Mists of Pandaria Classic, les personnages-joueurs découvriront un nouveau matériau appelé Esprit de l'harmonie. Les artistes de tout acabit lui trouveront de nombreuses utilisations. Désormais, toute personne expérimentée a l'habitude de remplir ses sacs d'une multitude de matériaux tels que la vie primordiale, le feu primordial ou la terre primordiale. Mais dans Mists of Pandaria, c'est l'esprit de l'harmonie qu'il vous faut (en plus des matériaux habituels, comme le minerai, le cuir et les gemmes). Comme pour les autres matériaux primordiaux, vous pouvez combiner les granules d'harmonie (10 pour 1) pour obtenir un esprit de l'harmonie.
Des perspectives harmonieuses
L'esprit de l'harmonie est un composant d'artisanat lié quand ramassé. Vous pouvez le récupérer sur toutes les créatures susceptibles de contenir un butin dans chaque zone de Pandarie, des donjons au monde extérieur.
En plus de servir d'ingrédient d'artisanat de base, les esprits de l'harmonie peuvent également être utilisés pour acheter différents bonus ou matériaux supplémentaires utiles pour votre personnage. Bien que tous les métiers n'en tirent pas la même valeur, la plupart des personnes auront besoin d'en amasser pour une raison ou une autre.
Retrouvez ci-dessous différentes façons d'utiliser les esprits de l'harmonie.
L'achat de matériaux n'est pas forcément le moyen le plus efficace d'obtenir des ressources, mais il peut être plus simple d'échanger des esprits de l'harmonie contre des objets plutôt que de les chercher dans le monde. Le marchand d'esprits de l'harmonie se trouve dans le val de l'Éternel printemps.
- Alchimie : acheter une transmutation supplémentaire.
- Archéologie : acheter un artéfact restauré.
- Cuisine : échanger contre une marque de Patte de Fer.
- Enchantement : acheter des composants.
- Ingénierie : nouvelles montures et lunettes personnelles.
- Herboristerie : acheter des herbes.
- Calligraphie : acheter des encres rares.
- Joaillerie : acheter des découvertes quotidiennes supplémentaires.
- Couture, forge, travail du cuir : fabriquer des objets épiques.
Les outils du métierLes personnages-joueurs pourront effectuer des tâches liées à leur métier sans avoir à transporter d'outils. À la place, le fait de transporter des outils leur permettra de bénéficier des bonus de compétences conférés par ces derniers. Vous voulez améliorer votre niveau de compétence ? Achetez l'outil adapté et mettez-vous au travail. Le temps, c'est de l'argent !
AlchimieLa Pandarie ne serait pas la même sans le très convoité Lotus doré (l'herbe, pas la faction). Cette plante assez rare sera très recherchée car elle est utilisée dans de nombreuses recettes pandarènes, des gemmes aux flacons en passant par les potions de découverte des trésors. De plus, une nouvelle potion de rapidité peut transformer la personne qui la boit en assassin jinyu pendant une courte durée.
Vous pouvez trouver des pierres d'alchimiste dans le monde sous forme d'objets de quête améliorables aléatoires (c'est un caillou). Les alchimistes pourront également transmuter de l'acier vivant, un matériau indispensable à la fabrication d'objets épiques.
Forge, travail du cuir et coutureLa forge, le travail du cuir et la couture sont des métiers dont les recettes épiques nécessitent toutes des esprits de l'harmonie. Les recettes qui servent à monter en niveau permettent de fabriquer des objets aux statistiques aléatoires, avec une chance de fabriquer un objet de qualité rare. Les esprits de l'harmonie seront nécessaires pour apprendre les recettes d'équipement JcJ et de donjon de départ, mais ils ne seront pas requis pour fabriquer les objets. Il devrait alors être plus facile de fabriquer ces pièces d'équipements et de les fournir aux personnages-joueurs qui en ont besoin. Nous sommes en train d'ajouter de nombreuses nouvelles recettes à l'inventaire de différents vendeurs et vendeuses, alors veuillez consulter la liste ci-dessous pour savoir auxquels vous adresser.
Vous pourrez récupérer des recettes de raid pour ces trois métiers sur les monstres et les boss ordinaires. L'esprit du sang, un composant d'artisanat de raid spécial, ne s'obtient que lorsque vous désenchantez des objets épiques récupérés dans des versions des raids hors outil Raids.
- Les personnages forgerons devront s'adresser aux Klaxxi (des anciens mantides) pour apprendre de nouvelles recettes d'armes, de pointes de bouclier, de dragonnes et d'armures épiques qui sont entièrement fabriquées à partir d'éléments que vous pouvez trouver dans le monde. Vous pourrez également faire l'acquisition de recettes d'armure JcJ et de tank (contre un esprit de l'harmonie chacune) auprès de Jorunga Sabot-de-Pierre au sanctuaire des Deux-Lunes ou de Cullen Martel-Front au sanctuaire des Sept-Étoiles.
- Les personnages travailleurs du cuir travailleront en étroite collaboration avec la faction du Lotus doré pour apprendre des recettes d'armures épiques et de renforts d'armure de jambe. À l'instar des personnages forgerons, les travailleurs et travailleuses du cuir pourront acheter des recettes d'armure JcJ contre un esprit de l'harmonie chacune auprès de Krogo Sombrecouenne au sanctuaire des Deux-Lunes et de Tanneur Pang au sanctuaire des Sept-Étoiles.
- Les adeptes de la couture pourront acheter un nouveau patron de sac à 28 emplacements, judicieusement nommé la sacoche royale, lorsqu'ils auront atteint le niveau de réputation Exaltation auprès des Astres vénérables. Il convient de noter que la fabrication de ce sac est coûteuse : en effet, il n'existe pas de sac facile à fabriquer pour remplacer les sacs illusoires durement acquis que vous avez pu récupérer pendant Cataclysm. Si vous n'avez pas obtenu de sacs à ce moment-là, commencez à économiser pour celui-ci !
EnchantementLes matériaux peuvent être améliorés ou déclassés au besoin. Cependant, le déclassement a un coût et confère moins de poussière que l'amélioration. L'équipe de conception s'est également penchée sur les effets lumineux des enchantements et les a dotés d'un variateur (au sens figuré). Ils auront désormais moins d'impact sur l'objet auquel ils s'appliquent.
IngénierieLes personnages ingénieurs peuvent créer un nouveau familier, le petit dragon mécanique pandaren. Nous avons également supprimé les restrictions pour les autres personnages grâce à de nouveaux objets comme les bombes, le bijou Petit dragon et même une enclume (et une forge) portable pour les personnages forgerons en déplacement (objet à usage limité : veuillez consulter vos ingénieures et ingénieurs habituels pour plus d'informations).
- Deux nouvelles montures fusées
- Planeur gobelin disponible : comme avec la cape parachute, vous pourrez vous envoler, mais au lieu de simplement flotter, vous pourrez planer avec panache dans la direction que vous voulez sans être à la merci du vent. En avant toute !
- Blingtron 4000 : il ne tranche pas, il ne coupe pas en dés, mais il donne des cadeaux ! Tout le monde fera la queue partout où vous installerez cette nouvelle invention dans l'espoir d'obtenir un cadeau spécial (les cadeaux sont limités à un par jour et par compte, pour toute personne qui lui parle tant qu'il est là). Le Blingtron 4000 regorgera d'objets amusants tels que des grenades à fragmentation et, mieux encore, il a une chance (très, très mince) d'offrir une monture ou un familier d'ingénierie. Considérez cela comme votre façon de contribuer un peu au monde dans lequel vous vivez.
HerboristerieMists of Pandaria Classic s'accompagne de la découverte du lotus doré. Cette herbe est utilisée dans de nombreuses recettes d'alchimie et, lorsqu'elle est cueillie, elle dispose d'une chance aléatoire de conférer une amélioration de découverte des trésors à l'herboriste. De nombreuses autres herbes de l'extension sont importantes, nous en avons donc listé quelques-unes ci-dessous.
Pour les herboristes qui auraient besoin d'un peu d'aide pour récolter ces herbes délicates mais précieuses (les Taurens et Taurènes, c'est à vous qu'on parle), un nouvel outil est désormais disponible et confère une amélioration de +10 : la bêche. Le prérequis pour les herbes et minerais de faible niveau est réduit à 1, ce qui vous permettra de progresser régulièrement dans les zones au fur et à mesure que vous montez en niveau.
- Feuille de Thé vert : cette plante commune connue pour ses vertus curatives se trouve partout en Pandarie. On raconte que les autochtones la trouvent trop amère pour en faire du thé, et qu'on ne la récolte qu'à certaines périodes de l'année pour s'assurer que son goût soit agréable. Heureusement, les alchimistes ne se soucient guère de sa saveur.
- Pavot de pluie : cette fleur rouge robuste que l'on trouve dans la forêt de Jade et le val de l'Éternel printemps était autrefois récoltée uniquement par une organisation secrète. Elle est désormais utilisée pour fabriquer nombre de potions, de flacons et même un bâton de calligraphie spécial.
- Herbe à soie : cette plante délicate, que l'on ne trouve que dans la vallée des Quatre vents et dans les étendues sauvages de Krasarang, servait autrefois à fabriquer des tissus bruts pour les vêtements. Aujourd'hui, elle sert principalement à fabriquer des potions et des flacons qui augmentent temporairement l'Intelligence.
- Lys des neiges : cette fleur magnifique, sacrée pour le peuple du sommet de Kun-Lai, est utilisée pour les potions et les flacons qui améliorent l'Agilité. Malgré son statut révéré, il est possible de consommer cette fleur délicate.
- Berluette : mortel pour les profanes, ce champignon provoque une horrible pourriture affaiblissante lorsqu'il est consommé sans avoir été préparé correctement. Un personnage alchimiste très doué peut utiliser ses spores pour augmenter la Force au lieu de la réduire.
MinageLes personnages mineurs découvriront rapidement que le minerai d'ectofer se trouve partout. Les personnages forgerons sont passés maîtres dans l'art de marteler ce minerai le plus répandu de Pandarie pour en faire des armures solides et légères. Vous pouvez parfois tomber sur du trillium, un métal beaucoup plus rare, dans des endroits où l'on trouve d'ordinaire du minerai d'ectofer. Une variété noire et une blanche existent, et ce n'est qu'en combinant une quantité égale des deux que vous pourrez créer un lingot aux propriétés métallurgiques.
La kyparite est une forme cristallisée de la sève des puissants arbres kypari. Les Klaxxi en raffolent et apprendront aux personnages forgerons à l'utiliser pour fabriquer des armes et des armures épiques.
DépeçageLes autochtones pandarens utilisent un nom complexe et déroutant pour désigner le cuir, mais les novices qui arrivent sur le continent l'appellent simplement « cuir exotique ». Si les adeptes du dépeçage arrivent toujours à obtenir des morceaux entiers de cuir exotique, les animaux plus faibles sont parfois corrompus par la présence des sha et seules certaines parties de leur peau sont utilisables. Si vous avez énormément de chance, vous pourrez trouver une Peau magnifique. À défaut, les spécialistes du travail du cuir peuvent convertir cinquante morceaux de cuir exotique en un matériau plus magnifique.
JoaillerieDes quêtes quotidiennes de joaillerie ? Pas en Pandarie. Au lieu de cela, vous pourrez choisir parmi six recettes de découverte différentes, selon la couleur de la gemme que vous essayez de découvrir (ça ne vous dérange pas de sacrifier une gemme pour une bonne cause, hmm ?). Avec Esprit de l'harmonie, vous pourrez contourner le temps de recharge de une fois par jour (même s'il s'appliquera tout de même aux autres tentatives de découverte).
Nous avons également limité à 2 le nombre de gemmes de joaillerie dont vous pouvez vous équiper, pour rendre la recherche d'équipement plus facile. Vous pourrez prospecter des méta-gemmes, dont vous pourrez trouver les recettes sur n'importe quelle créature avec une chance raisonnablement élevée de trouver des objets Liés quand ramassés en Pandarie. Les spécialistes en joaillerie pourront également créer une pierre d'observation, pour regarder au loin un peu à la manière d'une vision lointaine.
Oh, et il ne faudrait pas oublier de parler des nouvelles montures panthères que les joailliers pourront fabriquer, et que tout le monde pourra acheter et utiliser.
Il faut remarquer que le sac que vous pouvez gagner dans le val de l'Éternel printemps peut contenir des méta-gemmes et deux nouvelles recettes de mascottes de joaillerie.
Calligraphie : la plume est plus forteLes scribes d'Azeroth jouissent d'un pouvoir trompeur. Grâce aux herbes cueillies dans leurs voyages, ils créent de puissantes encres et tracent des glyphes qui renforcent les techniques les plus puissantes des héros. Comme l'archéologie et la cuisine, la calligraphie sera rénovée pour Mists of Pandaria Classic.
Tous les glyphes peuvent être appris grâce à la Recherche de calligraphie du Norfendre. Les livres de maîtrise des glyphes resteront, pour contourner le temps de recharge quotidien de la recherche. Vous pourrez apprendre ces même glyphes grâce au temps de recharge quotidien du parchemin de sagesse , mais seulement après avoir appris tous les nouveaux glyphes de Mists of Pandaria Classic.
Les maîtres et maîtresses de métier vous enseigneront de nouvelles recettes, mais la plupart des nouveaux glyphes seront appris en créant des parchemins de sagesse, ce qui est possible une fois par jour. En plus de fonctionner comme une recherche de calligraphie journalière pour Mists, les parchemins de sagesse feront office d'ingrédients puissants pour la fabrication d'objets épiques (dont des cartes de Sombrelune). Cela signifie que la fabrication de ces objets épiques de calligraphie sera limitée par la capacité de chaque scribe à se fournir un parchemin de sagesse par jour (sauf quelques exceptions comme les quêtes hebdomadaires de calligraphie). Il est tout à fait possible que ces limites entraînent une hausse des prix des objets de calligraphie sur le marché.
Glyphes d'épaules : par le passé, vous ne pouviez les fabriquer que pour vous-même. Dans Mists of Pandaria Classic, vous pourrez également fournir vos camarades d'aventure. Les inscriptions d'épaules ne seront pas disponibles à l'achat auprès des vendeurs. Tout repose sur vous.
En plus des bâtons que les calligraphes peuvent fabriquer à la place des anciennes reliques, nous avons ajouté des éventails (objets de main gauche) pour le contenu du niveau Mists of Pandaria Classic. La plupart de ces objets pourront être utilisés ou vendus à d'autres personnages-joueurs, quelques bâtons épiques sont réservés aux calligraphes qui les auront fabriqués (liés au compte Battle.net). Leur fabrication impliquera la réutilisation de bâtons moins puissants en tant que composants et représentera une entreprise importante : elle vous demandera environ 20 jours ! Une fois que vous aurez « dépassé » ces objets, vous pourrez les vendre pour « récupérer » 10 parchemins de sagesse.
Métiers secondaires
Premiers soins : vous pourrez à présent commencer à fabriquer les bandages de haut niveau dès 550 points de compétence. Lorsque vous atteindrez le niveau maximal de 600 points, la fabrication de ces bandages sera plus efficace et demandera moins de matière première.
Pêche : vous trouverez de nombreuses opportunités si vous aimez taquiner le poisson au Quai des Hameçonneurs. Il y a d'autres poissons à découvrir ; certains auront bon goût, et d'autres ne seront franchement pas propres à la consommation. Vous pourrez les attraper avec ou sans canne à pêche, même si une bonne canne ne peut que vous faciliter la vie. Vous trouverez aussi de nouvelles quêtes journalières de pêche, grâce à notre hameçonneur préféré, Nat Pagle. Il vous demandera d'attraper trois poissons rares, dans l'eau de mer, l'eau douce et l'eau touchée par les sha.
Archéologie : en creusant la terreIntroduite dans l'extension Cataclysm, l'archéologie permet aux joueurs de fouiller (littéralement) le passé d'Azeroth ; Mists of Pandaria Classic proposera deux nouveaux types de fragments pour les Pandarens et les Mogu. La découverte de la Pandarie mènera aussi à l'apparition de nouveaux objets et de nouvelles fonctionnalités qui séduiront les amateurs de trésors et les convaincront de ressortir leur bonne vieille pelle.
Auparavant, chaque site contenait trois sites de fouille, mais avec Mists of Pandaria Classic, vous en trouverez désormais six. Cela devrait vous éviter pas mal de déplacements, et les archéologues pourront donc passer plus de temps à étudier les mystères qu'Azeroth cache dans ses profondeurs. Nous avons également ajouté une surprise aux sites de fouilles de Pandarie. On ne sait jamais quand un des sha peut s'inviter. Si vous le tuez, cela vous rapportera des fragments supplémentaires, voire une pierre angulaire.
Si vous vous demandez où Brann Barbe-de-Bronze a débarqué, ne craignez rien, vous le trouverez au Siège de la Connaissance avec les Chroniqueurs. Les artéfacts commun des Pandarens et des Mogu seront transformés en Artéfacts restaurés lorsque vous les utiliserez, et vous pourrez les lui échanger contre des sacs contenant un petit nombre de fragments de la race de votre choix. Une fois atteinte la réputation Exaltée, vous pourrez également les échanger contre des Magnétites de Chroniqueur (qui vous téléportent à un site de fouilles aléatoire en Pandarie) ou des Cartes des Chroniqueurs (qui redistribuent au hasard les sites d'archéologie en Pandarie, avec 30 minutes de recharge). Lorsque vous finirez un projet d'archéologie commun, il vous arrivera d'obtenir une version en parfait état. Celle-ci lancera une quête unique au lieu de se transformer en artéfact restauré. Lorsque vous achéverez cette quête, l'artéfact en question sera exposé au Siège de la Connaissance, où vous pourrez l'examiner et interagir avec lui.
Il vous restera de nombreuses autres découvertes à faire sur ce nouveau continent si mystérieux.
Cuisine : la voie du wokLes Pandarens prennent leurs créations culinaires très au sérieux, et leur influence a changé le visage de la cuisine pour tout Azeroth. Certains de ces changements sont subtils, comme l'apparence de la poêle. Les recettes sont plus clairement organisées en fonction de ce que vous comptez préparer, des recettes spécifiques de l'extension jusqu'aux friandises des fêtes.
La cuisine devient une affaire un peu plus individuelle. Les festins continueront de fournir des bonus presque maximaux d'aliments, et restent la manière la plus efficace de servir votre raid, mais les meilleurs bonus sont réservés aux spécialistes en cuisine qui se concentreront sur la création de chefs-d'œuvre individuels (et leurs clients en profiteront aussi). Ces préparations destinées à la consommation individuelle apporteront des avantages à vos caractéristiques primaires, et plus vous investirez d'efforts dans une recette, plus la valeur de ces bonus sera élevée.
Vous rencontrerez les Patte de Fer au marché de Micolline, dans la vallée des Quatre vents, pour accompagner votre quête épicurienne. Il s'agit de la plus grande dynastie culinaire de Pandarie, et lorsque vous accomplirez des quêtes pour leur compte, vous gagnerez des marques Patte de Fer, à échanger contre des récompenses.
Cette nouvelle faction rassemble les meilleurs chefs que vous pourrez rencontrer en Pandarie, et vous pourrez apprendre à leur côté pour découvrir plusieurs spécialisations culinaires :
Vous aurez l'occasion d'apprendre toutes ces techniques de cuisine, et chacune pourra vous mener au niveau maximal en cuisine. Si vous pouvez toutes les exécuter en même temps, le plus efficace pour maximiser votre maîtrise culinaire sera de vous concentrer sur une voie à la fois. Bien sûr, aucun chef digne de ce nom ne peut tout faire tout seul. Vous pourrez invoquer un apprenti, Nomi, qui aimerait se former sur le tas auprès d'une sommité. Vous pourrez le former chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne un expert.
- Voie du brassage – Quand il est question de boire, autant s'amuser
- Voie du grill – Ces recettes fournissent des bonus de Force
- Voie du four – Ces recettes fournissent des bonus d'Endurance
- Voie de la marmite – Ces recettes fournissent des bonus d'Intelligence
- Voie du cuit-vapeur – Ces recettes fournissent des bonus d'Esprit
- Voie du wok – Ces recettes fournissent des bonus d'Agilité
Les récompenses de cuisine (les marque Patte de Fer) vous permettront d'acheter différents objets. Vous les obtiendriez en accomplissant des quêtes journalières de cuisine ou en aidant l'école de cuisine Patte de Fer, en leur fournissant les matières premières dont leurs élèves ont besoin. Voici quelques-unes des nouveautés que vous pourrez acheter au marché :
Vous avez trop d'ingrédients ? En profitant des sacs d'ingrédients communs, vous pourrez échanger votre surplus d'un ingrédient contre une petite quantité d'un autre que vous peinez à trouver. Si cela ajoute une façon pratique d'acheter des ingrédients de cuisine à un marchant, ce ne sera pas l'utilisation la plus économe de vos ressources. Si vous doutez de votre capacité à récolter un ingrédient, nous vous conseillons de vous rapprocher des Laboureurs, qui pourront vous aider à installer votre propre ferme et votre potager.
- Poêle à frire, Rouleau à pâtisserie et Tablier d'héritage
- Banquets pandarens – Ils confèrent les meilleurs bonus de caractéristiques.
- Cloche d'école de cuisine – Nécessaire pour invoquer Nomi.
- Table renversable – Déchaînez votre rage
- Différents ingrédients exclusifs, qu'on ne trouve nulle part ailleurs mais qui sont nécessaires pour fabriquer des banquets et les meilleurs plats
- De petits sacs d'ingrédients de cuisine plus courants
Bien sûr, ce n'est que le sommet de l(a laitue) iceberg, et vous ferez encore de nombreuses découvertes lors de votre périple en Pandarie.
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