La licence Wolfenstein de retour avec une nouvelle très prometteuse ?

L'espoir grandit de plus en plus chez les joueurs de Wolfenstein II: The New Colossus. De nouvelles rumeurs suggèrent que le projet tant attendu par la communauté est en train de devenir réalité.
En 2025, les amateurs de la franchise Wolfenstein
ont eu le sourire au travers de deux annonces. La première révélait le développement d'une série éponyme pour Amazon Prime Video. Tandis que la seconde, relayée dans les dernières semaines de l'année, évoquait un possible retour de la licence sur nos consoles
.
Pour rappel, le dernier jeu sorti remonte à 2019 avec Wolfenstein: Youngblood sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si un titre VR a été proposé la même année, les joueurs gardent toujours l'espoir de découvrir la suite de Wolfenstein II: The New Colossus
. Mais ce souhait pourrait bien se réaliser dans les années à venir
à en croire les récentes déclarations de Jez Corden.
Le développement de Wolfenstein 3 confirmé par Jez Corden ?
Dans un article consacré aux potentielles sorties Xbox de l'année 2026
, le journaliste de Windows Central a évoqué le nom de Wolfenstein
. Selon ses sources, le troisième opus de la saga serait actuellement en cours de développement. Même s'il s'agit simplement de rumeurs à l'heure actuelle, un tel projet pourrait bien voir le jour et ce pour deux raisons.
La première est que les sources de Jez Corben sont généralement très fiables
. La seconde est que MachineGames, le développeur de la franchise, a déjà déclaré que la saga Wolfenstein avait été pensée comme une trilogie qui n'avait pas encore pu être menée à son terme
. Avec l'annonce d'une série en préparation, lancer Wolfenstein 3 dans la foulée de la diffusion permettrait de profiter de l'engouement public pour relancer la licence.
Une autre source qui semble confirmer cette théorie
Windows Central n'est d'ailleurs pas le seul média à relayer cette rumeur d'un potentiel Wolfenstein 3 en préparation. Les journalistes de Kotaku
ont relayé dans un autre article la même information, mais provenant de sources différentes. Mais dans les deux cas, aucune fenêtre de sortie n'est encore dévoilée.
S'il est difficile de savoir à l'heure actuelle à quelle étape du développement le projet se trouve, les amateurs des aventures de William « B.J. » Blazkowicz risquent d'avoir le sourire aux lèvres.
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