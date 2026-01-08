La licence Wolfenstein de retour avec une nouvelle très prometteuse ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 janvier 2026 à 16h28
L'espoir grandit de plus en plus chez les joueurs de Wolfenstein II: The New Colossus. De nouvelles rumeurs suggèrent que le projet tant attendu par la communauté est en train de devenir réalité.
La licence Wolfenstein de retour avec une nouvelle très prometteuse ?
En 2025, les amateurs de la franchise Wolfenstein ont eu le sourire au travers de deux annonces. La première révélait le développement d'une série éponyme pour Amazon Prime Video. Tandis que la seconde, relayée dans les dernières semaines de l'année, évoquait un possible retour de la licence sur nos consoles

Pour rappel, le dernier jeu sorti remonte à 2019 avec Wolfenstein: Youngblood sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si un titre VR a été proposé la même année, les joueurs gardent toujours l'espoir de découvrir la suite de Wolfenstein II: The New Colossus. Mais ce souhait pourrait bien se réaliser dans les années à venir à en croire les récentes déclarations de Jez Corden.

Le développement de Wolfenstein 3 confirmé par Jez Corden ?

wolfenstein-2
Dans un article consacré aux potentielles sorties Xbox de l'année 2026, le journaliste de Windows Central a évoqué le nom de Wolfenstein. Selon ses sources, le troisième opus de la saga serait actuellement en cours de développement. Même s'il s'agit simplement de rumeurs à l'heure actuelle, un tel projet pourrait bien voir le jour et ce pour deux raisons. 

À lire également

Wolfenstein : Une série TV en préparation chez Amazon par les producteurs de Fallout

Wolfenstein : Une série TV en préparation chez Amazon par les producteurs de Fallout

La première est que les sources de Jez Corben sont généralement très fiables. La seconde est que MachineGames, le développeur de la franchise, a déjà déclaré que la saga Wolfenstein avait été pensée comme une trilogie qui n'avait pas encore pu être menée à son terme. Avec l'annonce d'une série en préparation, lancer Wolfenstein 3 dans la foulée de la diffusion permettrait de profiter de l'engouement public pour relancer la licence. 

Une autre source qui semble confirmer cette théorie

wolfenstein-2-gameplay
Windows Central n'est d'ailleurs pas le seul média à relayer cette rumeur d'un potentiel Wolfenstein 3 en préparation. Les journalistes de Kotaku ont relayé dans un autre article la même information, mais provenant de sources différentes. Mais dans les deux cas, aucune fenêtre de sortie n'est encore dévoilée.

S'il est difficile de savoir à l'heure actuelle à quelle étape du développement le projet se trouve, les amateurs des aventures de William « B.J. » Blazkowicz risquent d'avoir le sourire aux lèvres.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Wolfenstein 3 évoqué malgré la situation difficile chez les studios Xbox ?
Wolfenstein 2 06 juillet 2026

Wolfenstein 3 évoqué malgré la situation difficile chez les studios Xbox ?

Alors que plusieurs studios appartenant à Xbox sont en train de fermer leurs portes, l'avenir de Wolfenstein était plus qu'incertain. Mais des rapports suggèrent que la firme à la croix verte souhaite investir dans la franchise.
Wolfenstein : La suite tant attendue refait parler d'elle
Wolfenstein 2 08 septembre 2025

Wolfenstein : La suite tant attendue refait parler d'elle

Constituée de deux opus principaux, la saga Wolfenstein n'a pas en la chance de devenir une trilogie suite à l'accueil mitigé de Youngblood. Mais cela pourrait bien changer à en croire les déclarations d'une figure majeure de MachineGames.
Prime Gaming : De bons jeux au programme du mois de mai 2025
Wolfenstein 2 02 mai 2025

Prime Gaming : De bons jeux au programme du mois de mai 2025

Amazon propose, encore une fois, de très bons titres pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de jeux plutôt intéressante pour le mois de mai 2025, comprenant LEGO Star Wars - The Complete Saga et Wolfenstein II: The New Colossus.

commentaire (0)