Wolfenstein : La suite tant attendue refait parler d'elle

Constituée de deux opus principaux, la saga Wolfenstein n'a pas en la chance de devenir une trilogie suite à l'accueil mitigé de Youngblood. Mais cela pourrait bien changer à en croire les déclarations d'une figure majeure de MachineGames.
Récemment, MachineGames a conquis le public en réalisant Indiana Jones et le Cercle ancien
. Mais les joueurs de la première heure savent que la franchise vedette du studio est Wolfenstein
. Pourtant, le dernier opus en date est Wolfenstein: Youngblood
, sorti en 2019. Après un si long silence radio autour de sa saga culte, la communauté a pensé qu'elle ne reverrait plus jamais William « B.J. » Blazkowicz à l'écran.
Cependant, Jerk Gustafsson (directeur de MachinesGames) aurait bien l'intention de ramener Wolfenstein sur le devant de la scène
. Dans une vidéo, il a évoqué la création de la franchise, les plans d'origine mais aussi son avenir.
« Une histoire à raconter » après Wolfenstein II: The New Colossus
Interrogé par le collectif Noclip, la vidéo en question se penche notamment sur les deux premiers jeux de la franchise Wolfenstein. Jerk Gustafsson explique alors que les équipes avaient prévu d'imaginer une trilogie axée autour de B.J.
Cependant, MachineGames a dû mettre de côté ce potentiel troisième jeu pour se concentrer sur le développement des spin-off The Old Blood et Youngblood. Malgré tout, il ajoute qu'il reste « une histoire à raconter », suscitant l'espoir chez les joueurs
.
Nous avons toujours envisagé cela comme une trilogie. Ce voyage pour BJ, même pendant les premières semaines chez id Software, lorsque nous avons élaboré New Order, nous avions encore un plan pour au moins ce personnage, ce qui se passerait dans le deuxième et le troisième volet. Je pense que c'est important de le dire, car – du moins je l'espère – nous n'en avons pas encore terminé avec Wolfenstein. Nous avons une histoire à raconter.
Un projet évoqué, mais qui est encore loin de voir le jour
Tous les indices suggèrent que Wolfenstein II aura donc bien droit à une suite
dans les années à venir. Néanmoins, il faut attendre une annonce de projet ou de développement officielle avant de crier victoire. D'autant que MachineGames est encore très occupé avec la licence Indiana Jones. Rappelons que le DLC du titre, L'ordre des géants
, est disponible depuis le 4 septembre 2025.
De fait, il faut patienter jusqu'à la fin des aventures de l'archéologue avant de découvrir ce qui arrive à B.J après les événements de The New Colossus.
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