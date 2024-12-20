MachineGames (Indiana Jones et le Cercle Ancien) travaillerait sur plusieurs projets non-annoncés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 décembre 2024 à 12h01
Il semblerait que le studio MachineGames, qui a développé Indiana Jones et le Cercle Ancien mais aussi les opus Wolfenstein, ait plusieurs projets en cours.
MachineGames (Indiana Jones et le Cercle Ancien) travaillerait sur plusieurs projets non-annoncés
Alors que le jeu d'aventure Indiana Jones et le Cercle Ancien est sorti il y a peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes) son studio de développement, à savoir MachineGames, regarde déjà vers l'avenir et travaillerait actuellement sur différents projets

Plusieurs projets non-annoncés du côté de MachineGames

En effet, comme repéré par un utilisateur Twitter/X, du nom de Timur222, le directeur audio d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Pete Ward, a indiqué sur son compte LinkedIn qu'il travaillait sur des « projets non-annoncés ». Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus.
Il pourrait, de ce fait, s'agir d'un nouvel opus pour la franchise Wolfenstein, d'un potentiel deuxième DLC pour Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore de tout autre chose. Les hypothèses étant multiples. Cependant, rien n'est encore déterminé puisque MachineGames n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Nul doute que ledit studio le fera en temps voulu et nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.

Miniature vidéo

Pour l'heure, si vous souhaitez découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien, sachez que le titre est disponible sur Xbox Series et PC. Indiana Jones et le Cercle Ancien figure également dans le Game Pass et arrivera au cours du printemps 2025 sur la dernière console de Sony, la PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC et Xbox Series : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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