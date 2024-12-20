MachineGames (Indiana Jones et le Cercle Ancien) travaillerait sur plusieurs projets non-annoncés

Il semblerait que le studio MachineGames, qui a développé Indiana Jones et le Cercle Ancien mais aussi les opus Wolfenstein, ait plusieurs projets en cours.

Plusieurs projets non-annoncés du côté de MachineGames

MachineGames is now working on more than 1 game 👀 pic.twitter.com/I5IXbzNawv — Timur222 (@bogorad222) December 19, 2024

PC Édition Standard → 34,79 € au lieu de 70 €, soit 50 % de réduction. Édition Premium → 41,49 € au lieu de 100 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 56,15 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction. Édition Premium → 73,99 € au lieu de 110 €, soit 33 % de réduction.



Alors que le jeu d'aventureest sorti il y a peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes) son studio de développement, à savoirEn effet, comme repéré par un utilisateur Twitter/X, du nom de Timur222,. Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus.Il pourrait, de ce fait, s'agir d'un nouvel opus pour la franchise Wolfenstein, d'un potentiel deuxième DLC pourou encore de tout autre chose. Les hypothèses étant multiples. Cependant, rien n'est encore déterminé puisque MachineGames n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Nul doute que ledit studio le fera en temps voulu et nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.Pour l'heure, si vous souhaitez découvrir, sachez que le titre est disponible sur Xbox Series et PC.figure également dans le Game Pass et arrivera au cours du printemps 2025 sur la dernière console de Sony, la PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC et Xbox Series :