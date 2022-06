Wolfenstein: The New Order offert sur l'Epic Games Store

Wolfenstein: The New Order gratuit sur l'Epic Games Store

Wolfenstein: The New Order remet au goût du jour la série qui a créé le genre du FPS. Situé dans une version alternative des années 1960, ce jeu vous emmène dans un nouveau monde dominé par un ennemi bien connu qui a totalement modifié le cours de l'Histoire.

Comment avoir Wolfenstein: The New Order gratuitement ?

Depuis maintenant plus de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Godfall. Pour célébrer les soldes qui arrivent sur la plateforme, nous avons eu le droit à Borderlands 3 et BioShock : The Collection. C'est maintenantDès ce jeudi 2 juin, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement. Il s'agit de l'un des épisodes qui a permis à la franchise de faire son retour sur les devants de la scène, et le premier développé par MachineGames.Concernant l'histoire, nous nous retrouvons, sans surprise, plongés dans une version alternative des années 1960, où les nazis sont encore présents et dominants.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 2 juin et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 9 juin pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.