Windrose s'impose déjà comme la nouvelle référence absolue du jeu de survie coopératif

Le jeu de survie coopératif Windrose crée la surprise générale sur Steam. Avec plus d'un million de listes de souhaits et une démo plébiscitée lors du Néo Fest, ce mélange audacieux entre Sea of Thieves et Valheim séduit les marins d'eau douce avant même sa sortie officielle.
C'est une véritable tempête qui s'abat actuellement sur la plateforme de Valve, mais une tempête que tout marin rêverait d'affronter. Alors que le genre du jeu de pirates semblait tourner en rond ces dernières années, peinant à trouver un digne successeur aux ténors du marché, un outsider vient de capturer l'attention générale
. Windrose
, titre indépendant axé sur la survie et la coopération, a franchi le cap symbolique du million de listes de souhaits, se hissant directement dans le top 20 des jeux les plus attendus sur Steam
. Une performance rare pour un projet qui n'a pas encore de date de sortie définitive.
Un succès qui dépasse l'entendement
L'engouement est tel qu'il a pris de court les créateurs eux-mêmes. L'équipe de développement, le Windrose Crew, a partagé sa stupéfaction face à cette vague d'amour soudaine de la part de la communauté. Ce qui n'était qu'un projet prometteur est devenu en quelques semaines un phénomène viral
, propulsé par une démo particulièrement convaincante lors du Steam Next Fest.
Il y a quelques semaines, nous n'aurions même pas pu imaginer cela. Cette semaine a été un véritable tourbillon pour notre équipe avec toute l'attention que le jeu a reçue. Et à mesure que les projecteurs grandissent, les attentes augmentent aussi.
Cette lucidité des développeurs témoigne d'une certaine pression. Passer de l'anonymat relatif à une place de choix dans les wishlists d'un million de joueurs est un défi de taille pour un studio indépendant. Leur objectif reste cependant de livrer un grand jeu et laisser les joueurs en être les juges ultimes.
Une synthèse audacieuse des géants du genre
Si Windrose, auparavant connu sous le nom de Crosswind, séduit autant, c'est parce qu'il semble réussir là où beaucoup ont échoué,
proposer un hybride cohérent. Imaginez la navigation plaisante d'un Assassin's Creed IV: Black Flag
, le système de combat accessible mais nerveux de Sea of Thieves
, et les mécaniques de construction et d'artisanat d'un Ark. Le début de l'aventure est classique, vous récoltez du bois et du minerai sur une île tutoriel. Mais une fois votre première embarcation construite, l'horizon s'ouvre.
Le jeu ne se contente pas de vous faire naviguer, il intègre une véritable dimension de gestion de base et de survie PvE
. Vous devez gérer votre équipage, réparer des épaves et affronter des ennemis qui ne sont pas là pour faire de la figuration. Les retours sur la difficulté sont d'ailleurs unanimes, la faune locale, comme les sangliers, ou les ennemis « noyés » (des zombies pirates), opposent une résistance farouche qui nécessite préparation et esquives précises.
Une technique irréprochable et un monde procédural
L'autre tour de force de cette version d'essai réside dans son optimisation. Dans un genre souvent miné par des accès anticipés techniquement défaillants, Windrose surprend par sa fluidité
, tournant parfaitement même sur des configurations vieillissantes. De plus, le jeu mise sur la rejouabilité grâce à la génération procédurale de ses biomes. Chaque expédition en mer promet des découvertes différentes, évitant la lassitude des cartes figées
.
Pour l'heure, aucune date de sortie n'est fixée concernant Windrose
. Les développeurs demandent de la patience pour peaufiner cette expérience qui s'annonce déjà comme un incontournable pour les amateurs de piraterie et de survie.
commentaires (2)
@Kazou espèce de troll va :)
Je vois pas comment il peut s'imposer...
J'ai finis la démo j'ai absolument pas accroché les quêtes son répétitif, les constructions on aucune saveur , les combats navale son vraiment fade je pensais au moins pouvoir prendre un canon pour tirer et bas non même pas on a juste tourner en rond faire clic gauche pour que le bateau tire des deux côtés, dommage j'espérais beaucoup de ce jeu